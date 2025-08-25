المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روما يستهدف لاعبًا من ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

07:59 م 23/08/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

يستهدف نادي روما الإيطالي التعاقد مع لاعب من صفوف ليفربول، بطلب من المدرب جاسبريني، الذي يريد تعزيز الجبهة اليسرى في فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد الهدف من صفوف "ذئاب العاصمة" هو التعاقد مع الدولي اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، خاصةً أنه خارج حسابات المدرب آرني سلوت.

وأفاد الصحفي الإيطالي دي ماريزيو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، اليوم السبت، بأن تسيميكاس دخل ضمن قائمة أهداف "الجيالوروسي" ليكون نائبًا للظهير أنخيلينيو.

وكان الدولي اليوناني قد خرج من حسابات سلوت على مستوى المشاركة، حيث لم يتواجد في مباراتي كريستال بالاس بكأس الدرع الخيرية، إلى جانب الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

وجاء قرار سلوت بعد التعاقد مع اللاعب المجري ميلوس كيركيز، قادمًا من صفوف بورنموث، ليدعم الجبهة اليسرى إلى جانب آندي روبرتسون.

عقد تسيميكاس مع ليفربول

انتقل الدولي اليوناني إلى صفوف ليفربول في صيف 2020، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، في صفقة مالية قُدّرت بـ13 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويمتلك اللاعب عقدًا مع ليفربول يمتد حتى صيف 2027، حيث تُقدَّر قيمته التسويقية حاليًا بـ18 مليون يورو.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط لاعب ليفربول بعدد من الأندية الأوروبية، مثل أولمبيك مارسيليا، وليدز يونايتد، ونوتنجهام فورست.

وشارك لاعب أولمبياكوس السابق مع "الريدز" في 115 مباراة، صنع خلالها 18 هدفًا، دون أن يسجل مع النادي الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

من المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، مساء الإثنين المقبل، في إطار الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتُقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ختام الأسبوع الثاني.

وكان فريق ليفربول قد افتتح الموسم بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، في المقابل تعادل نيوكاسل خارج أرضه أمام أستون فيلا بنتيجة سلبية.

الدوري الإنجليزي ليفربول روما تسيميكاس

