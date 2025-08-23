فشل اللاعب المصري عمر مرموش في المساهمة بالأهداف مع نادي مانشستر سيتي خلال آخر 6 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، ليسجل أسوأ سلسلة شخصية له مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويرتدي مرموش قميص مانشستر سيتي منذ يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

مرموش ضد توتنهام

خيب مرموش آمال المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي دفع به في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي ضد توتنهام، اليوم السبت، ليشارك في الخسارة بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد.

وتحصل مرموش على أكثر من فرصة لزيارة شباك توتنهام، خاصة في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، ما دفع إلى استبداله بعد 9 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني.

أسوأ سلسلة لمرموش مع مانشستر سيتي

لم يسجل مرموش أو يصنع لمانشستر سيتي خلال آخر 6 مباريات خاضها مع فريق جوارديولا، على النحو الآتي:

- ضد فولهام في الدوري الإنجليزي: 25 مايو

- ضد الوداد في كأس العالم للأندية: 18 يونيو

- ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية: 26 يونيو

- ضد الهلال في كأس العالم للأندية: 1 يوليو

- ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: 16 أغسطس

- ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي: 23 أغسطس

ويعود آخر هدف لمرموش مع مانشستر سيتي إلى مباراة بورنموث في 20 مايو الماضي، عندما سجل هدفًا لا ينسى من تسديدة صاروخية، حصد به جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2023-2024.