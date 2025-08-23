كشف أرسنال عن صفقته السابعة في الميركاتو الصيفي الجاري، بضم إيبيريتشي إيزي، قادمًا من فريق كريستال بالاس، ليعود لصفوف الجانرز بعد رحلة مثيرة في الملاعب الإنجليزية.

في عام 2006، انضم إيبيريتشي إيزي لأكاديمية نادي أرسنال، والتي استمر فيها حتى عام 2011، حينما بلغ 13 عامًا.

"مشجع وفيّ منذ الطفولة".. أرسنال يعلن ضم إيزي

قرر أرسنال الاستغناء عنه في ذلك العام، ليكشف في تصريحات مؤخرًا، عن أنه بكى لمدة أسبوع، بعد مغادرة صفوف الجانرز، حيث كان ينتمى لعائلة تشجع الفريق اللندني.

إيزي يكشف حكاية رحيله عن أرسنال في 2011

وقال إيزي في تصريحات نشرها موقع أرسنال الرسمي عقب إتمام الصفقة: "ما زال من الصعب تجاوز تلك الأوقات، أتذكر أنني فكرتُ: 'لماذا كل هذا العناء؟ لكن حبي لكرة القدم لم يتغير أبدًا".

وتابع: "أعرف الكثير من الأشخاص الذين رحلوا عن من نادٍ ما، وانتهى الأمر، توقفوا عن اللعب".

وواصل: "كان أرسنال كل شيء، مجرد اللعب هناك، وحمل شعار أرسنال، وأن أكون الطفل الذي يلعب لأرسنال، كان أمرًا مميزًا".

"طالب متفوق".. الجانب الآخرة من حياة إيزي

وأضاف: "بعد ذلك، أصبح الأمر صعبًا، كطفل، تكاد هويتك تكون مرتبطة بذلك، عندما لا تمتلكها، أتذكر أنني لعبتُ مع فولهام في مباراة ضد آرسنال، عندما تحدثتُ إلى مدير الأكاديمية بعد المباراة، كانت الدموع على وشك الانهمار".

وقالت ليزا شو، معلمته في مدرسة فوسدين الابتدائية في تشارلتون، لإذاعة بي بي سي: "لم يهمل دراسته، كان دائمًا من أوائل الطلاب، عندما رأيت فوزه في بطولة الشطرنج، قلتُ لنفسي أحسنت، لكنني لم أتفاجأ، كان دائمًا مصممًا على التفوق".

وواصلت: "لقد دعى أطفالًا من مدرسته القديمة لمشاهدة تدريبات كريستال بالاس، أرسل أسطولًا من السيارات لنقلهم. كان سخيًا جدًا، يُقدّره الأطفال، لقد واجه العديد من النكسات في مسيرته المهنية، لكنه كان صامدًا، لهذا السبب يُعتبر قدوة حسنة".

بعد رحيله عن صفوف أرسنال، لعب أيضًا في فولهام وميلوول، بالإضافة إلى تجارب في بريستول سيتي وسندرلاند، ورغم عدم نجاحه في أي من هذه الأندية، إلا أنه ظل متمسكًا بإيمانه بقدراته.

أتيحت لإيبيري فرصة أخرى مع كوينز بارك رينجرز في أغسطس 2016، حيث أصبح لاعبًا محترفًا في نهاية المطاف.

بعد فترة إعارة رائعة مع ويكومب واندررز، سجل خلالها خمسة أهداف في 20 مباراة، أصبح الجناح لاعبًا أساسيًا في كوينز بارك رينجرز، وحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق لموسم 2019/2020.

أتيحت لإيبيري فرصة اللعب في أعلى مستوى عندما أنفق كريستال بالاس 17 مليون جنيه إسترليني لضمه عام 2020.

إيزي على خطى رايت

بعد سنوات من التألق، أدت لانضمامه لمنتخب إنجلترا، غادر إيزي كريستال بالاس، وهو رابع هدافي الفريق تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 هدفًا.

وأعلن أرسنال مساء اليوم، عن ضم إيزي بعقد طويل الأمد، ليرتدي قميص الجانرز مرة آخرى، وتم تقديمه في ملعب الإمارات.

ويعد إيزي ثالث لاعب ينضم لصفوف أرسنال من كريستال بالاس، بعد إيدي ماكجولدريك في موسم 1993/1994، وإيان رايت في عام 1991.

ويأمل إيزي في أن يسير على خطى إيان رايت، أحد أساطير أرسنال في البريميرليج، والذي تجمعه معه صداقة دفعته لارتداء قميصه القديم خلال الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع كريستال بالاس.