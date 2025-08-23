المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد انتظار 7 سنوات.. جيوكيريس يفتتح أهدافه في الدوري الإنجليزي مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:56 م 23/08/2025
جيوكيريس

جيوكيريس يحتفل بأول أهدافه مع أرسنال

افتتح اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس أهدافه في منافسات الدوري الإنجليزي مع نادي أرسنال، اليوم السبت، بعد انتظار طال 7 سنوات.

وانضم جيوكيريس إلى أرسنال هذا الصيف، قادمًا من سبورتينج لشبونة في صفقة كلفت نحو 75 مليون يورو.

جيوكيريس يفتتح أهدافه في الدوري الإنجليزي

نجح جيوكيريس في تسجيل هدفه الأول بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.

وسجل جيوكيريس هدفه بعد مهارة رائعة، إذ راوغ في الدقيقة 48 أكثر من لاعب قبل أن يصوب تسديدة يمينية أرضية، لم يتمكن الحارس من التصدي لها، لتسكن شباك ليدز يونايتد.

وكان جيوكيريس ظهر ضد مانشستر يونايتد في افتتاحية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، دون أن يترك بصمة تهديفية مع أرسنال.

انتظار 7 سنوات

تأخر هدف جيوكيريس الأول في الدوري الإنجليزي 7 سنوات، إذ كان اللاعب السويدي ضمن قائمة برايتون في موسم 2018-2019.

ولم يظهر جيوكيريس في أي مباراة بالدوري الإنجليزي مع برايتون، مكتفيًا بالجلوس على مقاعد البدلاء 3 مرات فقط.

وكان جيوكيريس أكد رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي من أجل الانتقام، إذ عانى في الكرة الإنجليزية التي لعب خلالها بقمصان برايتون في بريميرليج، وسوانزي سيتي وكوفنتري سيتي في تشامبيونشيب.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي فيكتور جيوكيريس

