"تصريحات خطيرة".. ماذا قال أرتيتا عن إصابتي ساكا وأوديجارد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:28 م 23/08/2025
ساكا

بوكايو ساكا لاعب آرسنال

علّق مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على إصابتي بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، واللتين تعرّضا لهما في لقاء ليدز يونايتد.

وكان آرسنال قد حقق فوزًا كاسحًا على حساب ليدز يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، على ملعب "الإمارات"، ضمن حسابات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

وواصل "الجانرز" انطلاقته الرائعة للمباراة الثانية على التوالي، حيث كان قد افتتح الموسم بالفوز خارج الديار ضد مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

إصابة خطيرة

قال أرتيتا في تصريحات عقب مباراة ليدز، معلّقًا على إصابتي أوديجارد وساكا: "شعر أوديجارد بشيء في كتفه خلال سقوطه، ومن المقرر أن يخضع للفحوصات غدًا الأحد".

وأضاف: "بوكايو كان يركض بالكرة وشعر بشيء في عضلة الفخذ الخلفية. إنها الإصابة الثانية له، وليست نفس الإصابة التي حدثت في الموسم الماضي".

وتابع: "هذه ليست علامة جيدة، وتبدو إصابة خطيرة".

ومن المقرر أن يلعب آرسنال الأسبوع المقبل ضد منافسه ليفربول، في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث ستكون هذه الموقعة يوم الأحد المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي آرسنال بوكايو ساكا مارتن أوديجارد ليدز يونايتد

