داعب شعره.. قصة احتفال ساخر لجيوكيريس مع أرسنال

احتفل اللاعب السويدي فيكتور جيوكيريس بثاني أهدافه مع نادي أرسنال، اليوم السبت، أمام ليدز يونايتد، على طريقة خاصة، إذ واجه الكاميرات التليفزيونية ثم قام بـ"مداعبة شعره" في مشهد لم يكن مفهومًا بالنسبة إلى قطاع واسع من جماهير الدوري الإنجليزي.

وسجل جيوكيريس هدفين في فوز أرسنال (5-0) على ليدز يونايتد.

واعتلى أرسنال صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما حافظ على العلامة الكاملة، بانتصارين على كل من مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، ناجحًا في تسجيل 6 أهداف دون أن يستقبل أي هدف.

جيوكيريس يحتفل مع أرسنال

عاش جيوكيريس أمسية خاصة في أول مباراة رسمية له مع أرسنال في ملعب الإمارات، إذ سجل هدفين في الظهور الثاني في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما خيب الآمال أمام مانشستر يونايتد.

وأحرز جيوكيريس هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي بمهارة رائعة، إذ راوغ أكثر من لاعب ثم سدد تصويبة أرضية لم يتمكن الحارس من التصدي لها، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا من علامة الجزاء في الـ+90.

وكان فيكتور جيوكيريس أكد رغبته في الانضمام إلى أرسنال من أجل الانتقام، إذ ظل بعيدًا عن المشاركة في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2018-2019 عندما كان لاعبًا بين صفوف برايتون.

وجلس جيوكيريس على مقاعد بدلاء برايتون في 3 مباريات دون أن يشارك في أي لقاء بالدوري الإنجليزي.

وقضي السويدي فيكتور جيوكيريس الجزء الأكبر من مسيرته مع كرة القدم في إنجلترا، لكن في تشامبيونشيب، حيث لعب في الدرجة الثانية مع كل من سوانزي سيتي وكوفنتري سيتي على الترتيب.

لماذا داعب شعره؟

من المعروف أن جيوكيريس يحتفل بأهدافه عن طريق وضع يديه على فمه، ليصنع شكل القناع.

وفي الهدف الثاني مع أرسنال أمام ليدز يونايتد، فعل جيوكيريس ذلك، لكنه أضاف إلى احتفاله احتفالًا خاصًا إذ ظل يداعب شعره أمام الكاميرات التليفزيونية، كأنه يوجه رسالة ما إلى البعض.

Gyokeres did hair flicks as part of his celebration 😭😭 pic.twitter.com/3wcfkKIgPR — Footy Humour (@FootyHumour) August 23, 2025

بالفعل، كان جيوكيريس يشير إلى منتقديه بـ"تصفيف الشعر"، إذ سخر منه بعض المشجعين خلال لقاء مانشستر يونايتد، حيث كتب البعض أن مهاجم أرسنال الجديد داعب شعره أكثر مما لمس الكرة ضد فريق أموريم.

وكتب أحد المشجعين بعد مباراة مانشستر يونايتد ساخرًا من أداء مهاجم أرسنال: "جيوكيريس لمس شعره 21 مرة، ليحقق رقمًا قياسيًا كأكثر من لمس شعره في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي".