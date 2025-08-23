المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جيوكيريس: تسجيل هدفين أمر رائع.. وكل الفرق تريد أن تتحدى أرسنال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:14 م 23/08/2025
جيوكيريس

جيوكيريس

أعرب فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الجديد عن سعادته بتسجيل أول هدفين بقميص الجانرز أمام ليدز يونايتد.

وانتصر أرسنال على ليدز يونايتد بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

طالع نتائج مباريات الدوري الإنجليزي من هنا

وقال جيوكيريس في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس": "بالطبع، أنا سعيد جدًا بالفوز الكبير، ومن الرائع أيضا أن أسجل هدفين".

وأضاف: "دائمًا الضغوط موجودة، وأدرك جيدا أنني سوف أستغل كل الفرص، لقد فزنا بخمسة أهداف، لذا كان يوما رائعا".

وأكمل: "لقد خضت فترة إعداد قصيرة، وتدربت لأسابيع قليلة، ولعبت 90 دقيقة فقط في فترة الإعداد".

وتابع: "المشاركة لمدة 90 دقيقة أمر مهم لاكتساب حساسية المباريات، والاندماج مع زملائي بالفريق بشكل أكبر".

واصل مهاجم أرسنال حديثه: "أعتقد أنكم تلاحظون أنني أشعر براحة أكبر في طريقة لعبنا".

وشدد جيوكيريس، قائلًا: "المهمة تبقى صعبة، لأن كل الفرق تريد أن تتحدى أرسنال، ويجب أن نستعد لكل مباراة بأفضل شكل ممكن، لدينا فريق جيد، ونتدرب بكل جدية يوميا".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال ليدز يونايتد فيكتور جيوكيريس

