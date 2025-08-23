أعرب فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الجديد عن سعادته بتسجيل أول هدفين بقميص الجانرز أمام ليدز يونايتد.

وانتصر أرسنال على ليدز يونايتد بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وقال جيوكيريس في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس": "بالطبع، أنا سعيد جدًا بالفوز الكبير، ومن الرائع أيضا أن أسجل هدفين".

وأضاف: "دائمًا الضغوط موجودة، وأدرك جيدا أنني سوف أستغل كل الفرص، لقد فزنا بخمسة أهداف، لذا كان يوما رائعا".

وأكمل: "لقد خضت فترة إعداد قصيرة، وتدربت لأسابيع قليلة، ولعبت 90 دقيقة فقط في فترة الإعداد".

وتابع: "المشاركة لمدة 90 دقيقة أمر مهم لاكتساب حساسية المباريات، والاندماج مع زملائي بالفريق بشكل أكبر".

واصل مهاجم أرسنال حديثه: "أعتقد أنكم تلاحظون أنني أشعر براحة أكبر في طريقة لعبنا".

وشدد جيوكيريس، قائلًا: "المهمة تبقى صعبة، لأن كل الفرق تريد أن تتحدى أرسنال، ويجب أن نستعد لكل مباراة بأفضل شكل ممكن، لدينا فريق جيد، ونتدرب بكل جدية يوميا".

