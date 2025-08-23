شارك اللاعب الصاعد ماكس دومان صاحب الـ 15 عامًا، لأول مرة مع فريقه أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

ودفع أرتيتا بلاعبه الناشئ، في الشوط الثاني بعد تقدمه برباعية نظيفة، على حساب نوني مادويكي.

وأصبح ماكس ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و235 يومًا.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أصغر 10 لاعبين مشاركة عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماكس دومان يسجل مشاركة تاريخية مع أرسنال

أصغر 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي

1- إيثان نوانيري (15 عامًا و181 يومًا)

أصبح إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر 2022، عندما دخل كبديل في اللحظة الأخيرة في فوز أرسنال 3-0 خارج أرضه على برينتفورد، وهو في سن 15 عامًا و181 يومًا.

2- ماكس دومان (15 عامًا و235 يومًا)

أصبح ماكس دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز في فوز أرسنال على ليدز يونايتد في 23 أغسطس 2025.

3- جيريمي مونجا (15 عامًا و271 يومًا)

أصبح جيريمي مونجا ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي في 7 أبريل 2025، عندما دخل بديلاً لفريق ليستر سيتي خلال مباراة نيوكاسل يونايتد.

أرسنال يقسو على ليدز في الدوري الإنجليزي

4- هارفي إليوت (16 عامًا و30 يومًا)

لاعب ليفربول الحالي يعد رابع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما شارك بديلاً في خسارة فريقه فولهام - آنذاك - أمام وولفرهامبتون في 4 مايو 2019.

5- ماثيو بريجز (16 عامًا و68 يومًا)

يُعد بريجز هو خامس أصغر لاعب في تاريخ بريميرليج، عندما شارك بديلاً في خسارة فريقه فولهام أمام ميدلزبره في 13 مايو 2007.

6- ايسايا براون (16 عامًا و117 يومًا)

براون هو سادس أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما شارك في مباراة فريقه وست بروميتش أمام ويجان في 4 مايو 2013.

7- آرون لينون (16 عامًا و129 يومًا)

كان أول ظهور للينون في أغسطس 2003 مع نادي طفولته ليدز يونايتد ضد الفريق الذي شارك معه لاحقًا في أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام (266)، في عمر 16 عامًا و129 يومًا.

ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

8- خوسيه باكستر (16 عامًا و191 يومًا)

كان باكستر يبلغ من العمر 16 عامًا و191 يومًا فقط عندما ظهر لأول مرة ضد بلاكبيرن روفرز مع فريق إيفرتون في أغسطس 2008.

9- راشيان هيبورن مورفي (16 عامًا و198 يومًا)

شارك روشيان هيبورن مورفي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا في مارس 2015 كبديل في الدقيقة 83 خلال فوزهم 4-0 على سندرلاند.

10- جاري مكشيفري (16 عامًا و198 يومًا)

جاري ماكشيفري هو عاشر أصغر لاعب يشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو في نفس عمر راشيان هيبورن-مورفي، شارك المهاجم في فوز كوفنتري سيتي على أستون فيلا 4-1 في فبراير 1999، وعمره 16 عامًا و198 يومًا، كبديل في الدقيقة 89.

