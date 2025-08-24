أجرى المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، تغييرًا وحيدًا على التشكيل الذي يبدأ به ضد فولهام، مساء اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على ملعب كرافن كوتيج ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر يونايتد وفولهام على حد سواء عن تحقيق أول فوز لهما في بريميرليج 2025-2026، بعدما خسر فريق أموريم على أرضه بهدف أمام أرسنال، وتعادل النادي اللندني في الدقائق الأخيرة ضد برايتون.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، ماثياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، ديوجو دالوت، آيدن هيفين، تايلر فريدريكسون، هاري ماجواير، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، أماد ديالو، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

تغيير وحيد

دفع البرتغالي روبن أموريم باللاعب الإيفواري أماد ديالو في مركز الظهير الأيمن بدلًا من ديوجو دالوت، كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد عن مباراته الماضية أمام أرسنال.

ويواصل سيسكو الظهور بين بدلاء مانشستر يونايتد في انتظار المشاركة الأساسية الأولى في الدوري الإنجليزي، فيما عاد أونانا إلى قائمة أموريم بعد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في الصيف.