المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل مانشستر يونايتد.. تغيير وحيد.. وأونانا وسيسكو بين البدلاء أمام فولهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:27 م 24/08/2025
سيسكو

سيسكو يواصل الجلوس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

أجرى المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، تغييرًا وحيدًا على التشكيل الذي يبدأ به ضد فولهام، مساء اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على ملعب كرافن كوتيج ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبحث مانشستر يونايتد وفولهام على حد سواء عن تحقيق أول فوز لهما في بريميرليج 2025-2026، بعدما خسر فريق أموريم على أرضه بهدف أمام أرسنال، وتعادل النادي اللندني في الدقائق الأخيرة ضد برايتون.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد فولهام

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، ماثياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، ديوجو دالوت، آيدن هيفين، تايلر فريدريكسون، هاري ماجواير، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، أماد ديالو، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

تغيير وحيد

دفع البرتغالي روبن أموريم باللاعب الإيفواري أماد ديالو في مركز الظهير الأيمن بدلًا من ديوجو دالوت، كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد عن مباراته الماضية أمام أرسنال.

ويواصل سيسكو الظهور بين بدلاء مانشستر يونايتد في انتظار المشاركة الأساسية الأولى في الدوري الإنجليزي، فيما عاد أونانا إلى قائمة أموريم بعد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في الصيف.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي فولهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg