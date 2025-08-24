في أول مباراة على الملعب الجديد.. إيفرتون يهزم برايتون

افتتح نادي إيفرتون مبارياته على الملعب الجديد هيل ديكنسون، على أمثل وجه، اليوم الأحد، بالفوز (2-0) على ضيفه برايتون في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق إيفرتون الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعدما خسر لقاء الجولة الأولى بهدف أمام ليدز يونايتد، بينما اكتفى برايتون بالتعادل على أرضه (1-1) ضد فولهام.

إيفرتون يهزم برايتون

نجح إيفرتون في التقدم بهدف أول في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب السنغالي إليمان ندياي، بعدما تلقى عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء من جاك جريليش، حولها نحو شباك برايتون.

وصمد إيفرتون دفاعيًا لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف على برايتون.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق المدرب ديفيد مويس من إضافة هدف ثان وقع عليه جارنر في الدقيقة 52، بعد صناعة جديدة لجريليش.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 77 نفذها داني ويلبيك، ليهدرها إثر تألق الحارس جوردان بيكفورد الذي حافظ على نظافة شباك إيفرتون.

أول مباراة على الملعب الجديد

لعب إيفرتون مباراته الرسمية الأولى على الإطلاق في هيل ديكنسون، بعد 118 موسم متتالي على ملعب جوديسون بارك.

وللمفارقة، كان ندياي آخر من سجل على ملعب جوديسون بارك ثم أصبح السنغالي نفسه أول من سجل على ملعب هيل ديكنسون، ليقتحم صاحب الـ25 عامًا تاريخ إيفرتون عن جدارة واستحقاق.