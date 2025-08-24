نجا نادي نوتنجهام فورست من فخ الهزيمة أمام مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، لينجح في التعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهريست بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل كل من نوتنجهام فورست وكريستال بالاس في تجنب الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتفوق فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو بـ4 نقاط بعد أن انتصر في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف لواحد على برينتفورد، بينما يملك كريستال بالاس نقطتين من تعادلين ضد تشيلسي ونوتنجهام على الترتيب.

نوتنجهام ينجو من الخسارة أمام كريستال بالاس

وسط أداء متكافئ من الفريقين، تقدم كريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 37 بعد تمريرة حاسمة من الكولومبي دانييل مونوز وضع بها زميله السنغالي إسماعيلا سار في مواجهة سيلس، ليسجل هدفًا في شباك نوتنجهام.

وفي الشوط الثاني، رفض كالوم هودسون أودوي أن يخسر نونو سانتو مباراته الأخيرة -قد يبقى- مع نوتنجهام فورست، لينجح في التسجيل بالدقيقة 57 بعد انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

هل يرحل نونو سانتو عن نوتنجهام؟

ظهر نونو سانتو بعاطفة أكبر من المعتاد عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، ليتوجه نحو جماهير نوتنجهام فورست التي حضرت إلى لندن بأعداد معقولة، ليقدم لهم تحية خاصة.

وألمحت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أن لقاء بالاس قد يكون الأخير لنونو سانتو مع نوتنجهام فورست.

ورغم التدعيمات الرائعة هذا الصيف، جنبًا إلى جنب مع موسم تاريخي في 2024-2025، تبدو العلاقة متوترة إلى أقصى حد بين سانتو ومالك نوتنجهام فورست، اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

وبدأ التوتر في نهاية الموسم الماضي عندما هبط مالك نوتنجهام فورست إلى أرضية الملعب، بعد التعادل (2-2) مع ليستر سيتي، ليدخل في مشادة كلامية مع نونو سانتو أمام الكاميرات التليفزيونية.

وأكد سانتو قبل أيام أن علاقته بمالك نوتنجهام فورست لم تعد جيدة، مضيفًا: "حيث يوجد دخان، توجد نار".

واستدرك نونو سانتو، قبل لقاء كريستال بالاس، أنه يرغب رغم كل ذلك في البقاء مع نوتنجهام فورست.