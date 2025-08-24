المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قد تكون المباراة الأخيرة لنونو سانتو.. نوتنجهام ينجو من فخ كريستال بالاس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:28 م 24/08/2025
كريستال بالاس ونوتنجهام

من مباراة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست

نجا نادي نوتنجهام فورست من فخ الهزيمة أمام مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، لينجح في التعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهريست بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل كل من نوتنجهام فورست وكريستال بالاس في تجنب الخسارة الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتفوق فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو بـ4 نقاط بعد أن انتصر في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف لواحد على برينتفورد، بينما يملك كريستال بالاس نقطتين من تعادلين ضد تشيلسي ونوتنجهام على الترتيب.

نوتنجهام ينجو من الخسارة أمام كريستال بالاس

وسط أداء متكافئ من الفريقين، تقدم كريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 37 بعد تمريرة حاسمة من الكولومبي دانييل مونوز وضع بها زميله السنغالي إسماعيلا سار في مواجهة سيلس، ليسجل هدفًا في شباك نوتنجهام.

وفي الشوط الثاني، رفض كالوم هودسون أودوي أن يخسر نونو سانتو مباراته الأخيرة -قد يبقى- مع نوتنجهام فورست، لينجح في التسجيل بالدقيقة 57 بعد انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد.

هل يرحل نونو سانتو عن نوتنجهام؟

ظهر نونو سانتو بعاطفة أكبر من المعتاد عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، ليتوجه نحو جماهير نوتنجهام فورست التي حضرت إلى لندن بأعداد معقولة، ليقدم لهم تحية خاصة.

وألمحت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أن لقاء بالاس قد يكون الأخير لنونو سانتو مع نوتنجهام فورست.

ورغم التدعيمات الرائعة هذا الصيف، جنبًا إلى جنب مع موسم تاريخي في 2024-2025، تبدو العلاقة متوترة إلى أقصى حد بين سانتو ومالك نوتنجهام فورست، اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

وبدأ التوتر في نهاية الموسم الماضي عندما هبط مالك نوتنجهام فورست إلى أرضية الملعب، بعد التعادل (2-2) مع ليستر سيتي، ليدخل في مشادة كلامية مع نونو سانتو أمام الكاميرات التليفزيونية.

وأكد سانتو قبل أيام أن علاقته بمالك نوتنجهام فورست لم تعد جيدة، مضيفًا: "حيث يوجد دخان، توجد نار".

واستدرك نونو سانتو، قبل لقاء كريستال بالاس، أنه يرغب رغم كل ذلك في البقاء مع نوتنجهام فورست.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس نوتنجهام فورست نونو سانتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg