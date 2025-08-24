يحيط الغموض بمستقبل المدرب البرتغالي نونو سانتو مع نادي نوتنجهام فورست منذ أن دخل صاحب الـ51 عامًا في أزمة مباشرة، قبل أشهر قليلة، مع المالك اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

ويمتد عقد نونو سانتو مع نوتنجهام فورست حتى نهاية يونيو 2028.

أزمة سانتو مع مالك نوتنجهام فورست

بدأت أزمة نونو سانتو مع اليوناني ماريناكيس قبل قرابة 3 أشهر، عندما هبط مالك نوتنجهام فورست إلى أرضية ملعب سيتي جراوند في 11 مايو، عقب التعادل (2-2) مع ليستر سيتي في مباراة بالدوري الإنجليزي.

التعادل مع ليستر جعل نوتنجهام بعيدًا عن سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما أحبط ماريناكيس.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، دخل مالك نوتنجهام في مشادة كلامية عنيفة مع نونو سانتو، لكن النادي نفى في بيان رسمي ذلك، موضحًا أن رجل الأعمال اليوناني كان محبطًا لسبب آخر.

وأكد نوتنجهام فورست في بيانه أن ماريناكيس ظهر غاضبًا بسبب عدم استبدال المهاجم النيجيري تايو أونيي، رغم إصابته، ما تسبب لاحقًا في خضوعه لعملية جراحية عاجلة في البطن.

واعتقد الجميع أن أزمة اليوناني ماريناكيس مع نونو سانتو انتهت تمامًا في نوتنجهام فورست، خاصة أن المدرب البرتغالي لديه ما يشفع له، إثر قيادة الفريق إلى التأهل لمسابقة قارية لأول مرة منذ 30 عامًا.

مؤتمر غاضب

وعادت أزمة سانتو مع مالك نوتنجهام فورست مجددًا في منتصف أغسطس، قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بسبب ما قاله المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي.

وقال سانتو بحسب ما نشرت شبكة سكاي سبورتس: "نحن بعيدون جدًا عن المستوى المطلوب.. بعيدون من حيث الاستعداد والتخطيط والتشكيل، ونشعر بقلق بالغ من أننا سنلعب في غضون أيام في الدوري الإنجليزي، المسابقة الأصعب في العالم".

وشدد مدرب نوتنجهام فورست على أن إدارة النادي لم تنفذ طلباته في الصيف.

صلح بـ174 مليون يورو

بعد تصريحات نونو سانتو الغاضبة، سعى مالك نوتنجهام فورست إلى مصالحة المدرب البرتغالي بـ8 صفقات كلفت 174 مليون يورو.

واستقدم نوتنجهام فورست -قبل وبعد تصريحات سانتو- إلى صفوفه عددًا من اللاعبين المميزين هذا الصيف، أبرزهم على النحو الآتي:

- أوماري هاتشينسون من إيبسويتش تاون: بـ43 مليون يورو

- دان ندوي من بولونيا: بـ42 مليون يورو

- جيمس ماكاتي من مانشستر سيتي: بـ25.5 مليون يورو

- إيجور جيسوس من بوتافوجو: بـ19 مليون يورو

- دوجلاس لويز من يوفنتوس: على سبيل الإعارة

لا يوجد دخان دون نار

رغم الميركاتو المثالي الذي جعل نوتنجهام فورست سابعًا في قائمة أكثر الأندية إنفاقًا حول العالم في صيف 2025، ظلت العلاقة متوترة بين سانتو وماريناكيس، بل زادت توترًا على حد التصريحات التي أدلى بها المدرب نفسه قبل يومين فقط.

وقال سانتو ردًا على الصحفيين في مؤتمر قبل مباراة نوتنجهام وكريستال بالاس: "لا يوجد دخان دون نار".

واستفاض: "كانت علاقتي بمالك نوتنجهام فورست جيدة جدًا.. وفي الموسم الماضي كنا قريبين جدًا من بعضنا البعض، ونتحدث بشكل يومي، لكن هذا الموسم علاقتنا ليست على ما يرام رغم أنني أعتقد دائمًا أن الحوار مهم، ولكن علاقتنا تغيرت، ولم نعد مقربين".

حيرة في عقل مالك نوتنجهام فورست

وفق شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، شعر ماريناكيس بالدهشة عندما سمع تصريحات نونو سانتو، قبل انطلاق الموسم، خاصة أنه لم يكن ينوي إقالته من تدريب نوتنجهام فورست مثلما يتردد في الصحف الإنجليزية.

وأضافت: "سبب استياء سانتو ليس مفهومًا بالنسبة لمالك نوتنجهام فورست.. لكن هناك اعتقاد بأن لديه علاقة غير جيدة مع رئيس قسم كرة القدم العالمية الذي تم تعيينه قبل شهر واحد للإشراف على تعاقدات الفريق الأول".

تصريح وتلميح أمام كريستال بالاس

تعادل نوتنجهام فورست (1-1) مع كريستال بالاس، اليوم الأحد، في لقاء أقيم ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب سيلهريست بارك، وهي نتيجة تبدو مقبولة ضد فريق تعادل قبل أيام ضد تشيلسي وهزم ليفربول.

وقبل لقاء كريستال بالاس، قال سانتو بوضوح: "أرغب في البقاء مع نوتنجهام فورست".

ما قاله نونو سانتو قبل التعادل مع كريستال بالاس، لا يتناسب مع ما قام به عقب صافرة النهاية، إذ توجه نحو جماهير نوتنجهام فورست التي حضرت بأعداد معقولة، ليقدم لها تحية خاصة، مع إظهار عاطفة أكبر من المعتاد.