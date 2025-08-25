صداع يربك سلوت قبل مواجهة نيوكاسل

يخوض فريق ليفربول مباراة غاية في القوة عندما يخرج لمواجهة نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن حسابات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد افتتح منافسات الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المقابل تعادل نيوكاسل سلبيًا مع أستون فيلا.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة الفوز من أجل الوصول للنقطة السادسة، ومنافسة آرسنال وتوتنهام هوتسبير على القمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

صداع الجبهة اليمنى

يعاني فريق ليفربول على مستوى الجبهة اليمنى، وتحديدًا بعد إصابة اللاعب الهولندي جيريمي فيرمبنوج في العضلة الخلفية، وغيابه لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وشهدت الفترة الماضية غياب كونور برادلي بداعي الإصابة، إلا أنه عاد للتدريبات، ليكون موقفه من المشاركة في يد المدرب آرني سلوت في ظل عدم جاهزية اللاعب بشكل كامل.

وفي حال عدم ظهور برادلي بصورة أساسية في لقاء الإثنين، سيكون التفكير في دومينيك سوبوسلاي لقيادة الجبهة اليمنى، أو كورتيس جونز.

تشكيل ليفربول المتوقع

بحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن تشكيل ليفربول سيشهد تواجد كونور برادلي، كما سيعود لاعب الوسط ريان جرافنبرخ، والذي غاب عن أول لقاء بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول بطريقته المعتادة وهي (4-2-3-1).

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي.

خط الوسط أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ.

خط الوسط الهجومي محمد صلاح – فلوريان فيرتز – كودي جاكبو.

خط الهجوم هوجو إيكيتيكي.