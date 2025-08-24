بدا اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز غاضبًا من الحكم كريس كافاناج بعد أن اصطدم به قبل تنفيذ ركلة جزاء لمانشستر يونايتد أمام فولهام.

واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل (1-1) مع فولهام في مباراة أقيمت بينهما على ملعب كرافن كوتيج، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

برونو يهدر ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

أضاع برونو ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد منذ انضمامه في 2020.

وأهدر برونو فيرنانديز ركلة جزاء مانشستر يونايتد بغرابة شديدة، بعد أن سددها بعيدًا أعلى عارضة فولهام في الدقيقة 38.

لم يعد الأفضل.. صفقات مانشستر يونايتد تهدد بسحب ركلات الجزاء من برونو

الحكم اصطدم به

اصطدم الحكم كريس كافاناج ببرونو فيرنانديز قبل أن ينفذ ركلة الجزاء، ليتسبب في تعطيله، ما أزعج مانشستر يونايتد.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "كنت غاضبا.. كمنفذ لركلات الجزاء لدي روتيني الخاص بي، وأشياء معتاد أن أفعلها".

وأضاف برونو: "ما أغضبني أكثر أن الحكم لم يعتذر بعد اصطدامه بي، وهذا ما استفزني في تلك اللحظة لكن هذا لا يعد عذرًا لإهدار ركلة الجزاء".

قبل أن يختتم: "تسديدتي كانت سيئة جدًا، وضعت قدمي أسفل الكرة أكثر من اللازم لذا ذهبت فوق العارضة".

أموريم يعلق

وعلق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن الحكم أزعج برونو، لكنه ليس معتادًا على إهدار ركلة جزاء".

وأضاف: "شعرت أن برونو لم يكن سعيدًا طيلة المباراة لأنه كان يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية، وشعر أن ركلة الجزاء الضائعة كانت مهمة بالنسبة إلينا".

