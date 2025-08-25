كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي بورنموث من التعاقد أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من موناكو الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2029.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عاما ضمن المرشحين للرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، بعد ابتعاده عن حسابات المدرب إنزو ماريسكا.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن بورنموث في مرحلة متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع ديساسي، حيث تم التواصل رسميا مع تشيلسي.

وأشار رومانو إلى أن الناديين يتفاوضات على الصيغة النهائية النهائية للصفقة، ويبدو بورنموث واثقا من حسمها.

جدير بالذكر أن ديساسي لم يشارك في أي دقيقة مع تشيلسي هذا الموسم، بعدما خاض "البلوز" مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقضى ديساسي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا، الذي خاض معه 10 مباريات.

وشارك ديساسي، الذي تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو، في 61 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 5 أهداف.

