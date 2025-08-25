المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بورنموث في مفاوضات متقدمة لضم أكسيل ديساسي من تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:00 م 25/08/2025
أكسيل ديساسي لاعب تشيلسي

أكسيل ديساسي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي بورنموث من التعاقد أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع الفرنسي انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من موناكو الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2029.

إحصائية تحرج نيوكاسل في غياب إيزاك

وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عاما ضمن المرشحين للرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، بعد ابتعاده عن حسابات المدرب إنزو ماريسكا.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن بورنموث في مرحلة متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع ديساسي، حيث تم التواصل رسميا مع تشيلسي.

وأشار رومانو إلى أن الناديين يتفاوضات على الصيغة النهائية النهائية للصفقة، ويبدو بورنموث واثقا من حسمها.

نونو سانتو: التكهنات بشأن رحيلي عن نوتنجهام "سخيفة"

جدير بالذكر أن ديساسي لم يشارك في أي دقيقة مع تشيلسي هذا الموسم، بعدما خاض "البلوز" مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقضى ديساسي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا، الذي خاض معه 10 مباريات.

وشارك ديساسي، الذي تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو، في 61 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 5 أهداف.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي تشيلسي أكسيل ديساسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg