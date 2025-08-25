توتنهام يقتحم السباق على ضم باكيتا

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي توتنهام بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد باكيتا لدوائر اهتمامات عدة أندية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن تمت تبرئته من اتهامات التلاعب بنتائج المباريات.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن النصر السعودي بجانب مانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين مهتمين بضم باكيتا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن توتنهام أظهر اهتماما مفاجئا بالتعاقد مع باكيتا، ويدرك أنه قد يخوض منافسة قوية على ضمه مع أستون فيلا، أبرز المهتمين بضمه حاليا.

يأتي ذلك بعدما قدّم توتنهام عروضا للعديد من لاعبي خط الوسط، لكنه واجه صعوبة في إتمام الصفقات بسبب ارتفاع الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن باكيتا انضم إلى وست هام يونايتد في صيف 2022 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 42.95 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك اللاعب صاحب الـ27 عاما في 36 مباراة مع الفريق اللندني بمختلف المسابقات على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف.

وفي الموسم الحالي خاض باكيتا كلتا المباراتين التي لعبهما وست هام في الدوري الإنجليزي، وسجل خلالهما هدفا.

