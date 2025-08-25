المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ذا أثلتيك: نيوكاسل يعرض 50 مليون إسترليني لضم لارسن من وولفرهامبتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:47 م 25/08/2025
يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون

يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نيوكاسل يونايتد قد تقدم بعرض رسمي، لضم يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت شبكة ذا أثلتيك أن نيوكاسل تقدم بعرض لضم يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وولفرهامبتون يرفض عرض نيوكاسل.. ويتمسك ببقاء لارسن

وأوضحت أن وولفرهامبتون رفض العرض نظرًا لأهمية اللاعب البالغة للنادي، وعدم وجود وقت كافٍ في سوق الانتقالات لإيجاد بديل جاهز للمشاركة بصفة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"اللاعب الأسرع في الدوري الإيطالي".. وولفرهامبتون يضم الكاميروني جاكسون تشاتشوا

وأشارت إلى أن ستراند لارسن أبدى اهتمامه بإمكانية الانتقال لصفوف نيوكاسل، ورغم أن المحادثات كانت إيجابية خلف الكواليس، لكن لا توجد مفاوضات حالية بين الفريقين.

وأضافت أن نيوكاسل يرى لارسن كبديل لكالوم ويلسون، الذي غادر صفوف الماكبايس هذا الصيف، عقب نهاية عقده، وليس إيزاك، الذي لم يحسم مصيره حتى الآن.

مدرب نيوكاسل: لا يمكننا أن نخوض الموسم دون مهاجم

وكان يوان ويسا، لاعب برينتفورد، هدفًا لنيوكاسل خلال الصيف الجاري، لكن المفاوضات كانت مُعقدة، ورفضت إدارة برينتفورد عدة عروض للتخلي عن اللاعب.

أرقام يورجن ستراند لارسن مع وولفرهامبتون

انضم ستراند لارسن إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم من سيلتا فيجو في صيف 2024، قبل أن يتم تحويل الصفقة بشكل دائم مقابل 27 مليون يورو، في يوليو الماضي.

وشارك في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسجل 14 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، ويستمر عقده مع وولفرهامبتون حتى عام 2029.

مباراة نيوكاسل القادمة
نيوكاسل وولفرهامبتون يورجن ستراند لارسن

