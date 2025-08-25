المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيا.. وتغييران أمام نيوكاسل يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:05 م 25/08/2025
محمد صلاح

صلاح يواصل قيادة هجوم ليفربول

أعلن المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، التشكيل الذي يبدأ به أمام نيوكاسل يونايتد في قمة مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وكان ليفربول افتتح موسمه في الدوري الإنجليزي بالفوز (4-2) على بورنموث، بينما اكتفى نيوكاسل بالتعادل دون أهداف مع أستون فيلا.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وتضم قائمة ليفربول الاحتياطية أمام نيوكاسل يونايتد: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت، آندو روبرتسون، ريو نجوموها، جيوفاني ليوني.

ويغيب الهولندي جيريمي فريمبونج عن قائمة ليفربول بسبب الإصابة، ليشارك جونز كظهير أيمن ضد نيوكاسل يونايتد، رغم تواجد كونور برادلي الذي اختار سلوت الإبقاء عليه في مقاعد البدلاء.

وحصل الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر على إذن من إدارة ليفربول بالغياب عن لقاء نيوكاسل يونايتد، بسبب ولادة زوجته، ليدفع سلوت بالهولندي ريان جرافينبرخ بدلًا منه.

يشار إلى أن لقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد يقام على أرض الأخير في ملعب سانت جيمس بارك.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد

