المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل نيوكاسل.. غياب إيزاك.. ولا تغييرات أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:21 م 25/08/2025
إيزاك

إيزاك - مهاجم نيوكاسل يونايتد

أعلن المدير الفني إيدي هاو، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به أمام ليفربول في مباراة تقام بينهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وكان نيوكاسل اكتفى بالتعادل السلبي في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي، بينما تفوق ليفربول (4-2) على بورنموث.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، تينو ليفرامينتو

الوسط: ساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيمارايش

الهجوم: هارفي بارنز، أنتوني جوردون، أنتوني إيلانجا

ويجلس على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد: آرون رامسديل، لويس هال، سفين بوتمان، مالك ثياو، جاكوب ميرفي، جو ويلوك، جاكوب رامسي، ويليام أوسولا، لويس مايلي.

ويواصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الغياب عن قائمة نيوكاسل يونايتد، بعدما طالب في بيان رسمي بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام من ليفربول.

 

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg