تشكيل نيوكاسل.. غياب إيزاك.. ولا تغييرات أمام ليفربول

أعلن المدير الفني إيدي هاو، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به أمام ليفربول في مباراة تقام بينهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وكان نيوكاسل اكتفى بالتعادل السلبي في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي، بينما تفوق ليفربول (4-2) على بورنموث.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، تينو ليفرامينتو

الوسط: ساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيمارايش

الهجوم: هارفي بارنز، أنتوني جوردون، أنتوني إيلانجا

ويجلس على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد: آرون رامسديل، لويس هال، سفين بوتمان، مالك ثياو، جاكوب ميرفي، جو ويلوك، جاكوب رامسي، ويليام أوسولا، لويس مايلي.

ويواصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الغياب عن قائمة نيوكاسل يونايتد، بعدما طالب في بيان رسمي بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام من ليفربول.