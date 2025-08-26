فاز نادي ليفربول (3-2) على مضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وجمع ليفربول العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي، من انتصارين على بورنموث ونيوكاسل يونايتد، فيما يظل فريق المدرب إيدي هاو بنقطة واحدة حصل عليها من التعادل في الجولة الافتتاحية مع أستون فيلا.

وتفوق ليفربول على طريقة المباريات التي تكسب دون أن تلعب، إذ ظهر فريق المدرب الهولندي آرني سلوت بأداء باهت، رغم أن نيوكاسل يونايتد لعب الشوط الثاني بأكمله بـ10 لاعبين، إثر طرد أنتوني جوردون.

وعاد نيوكاسل يونايتد في الشوط الثاني الذي خاضه بـ10 لاعبين من التأخر (2-0) إلى التعادل (2-2)، قبل أن يسجل ليفربول هدفًا حاسمًا في الوقت بدل الضائع من صناعة النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وضمت قائمة ليفربول الاحتياطية: جيورجي مامارداشفيلي، جو جوميز، واتارا إندو، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت، آندو روبرتسون، ريو نجوموها، جيوفاني ليوني.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، تينو ليفرامينتو

الوسط: ساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيمارايش

الهجوم: هارفي بارنز، أنتوني جوردون، أنتوني إيلانجا

وجلس على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد: آرون رامسديل، لويس هال، سفين بوتمان، مالك ثياو، جاكوب ميرفي، جو ويلوك، جاكوب رامسي، ويليام أوسولا، لويس مايلي.

تفاصيل مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول

سيطرت التدخلات العنيفة، سواءً من لاعبي نيوكاسل أو ليفربول، على الدقائق الأولى، ليحتسب الحكم 14 مخالفة في أول عشرين دقيقة تقريبًا.

وهدد الألماني فلوريان فيرتز مرمى نيوكاسل بتسديدة قوية في الدقيقة 13، نجح الحارس بوب في التصدي لها.

وأظهر نيوكاسل خطورة كبيرة على مرمى أليسون بين الدقيقتين 28 و29، عندما أهدر أنتوني جوردون هدفين من ضربتين رأسيتين، كان بإمكان واحدة منها على الأقل أن تسكن الشباك في وجود ألكسندر إيزاك.

وعلى عكس مجريات المباراة، سجل الهولندي ريان جرافينيبرخ هدفًا في الدقيقة 35 إثر تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في أحد اللاعبين، قبل أن تصطدم في القائم الأيمن لتسكن شباك نيوكاسل وسط أنظار نيك بوب.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه أنتوني جوردون إثر تدخل قوي على قدم فيرجيل فان دايك، بعد أن منحه في البداية بطاقة صفراء، إذ استبدل رأيه عقب مراجعة شاشات الـVAR في الدقيقة 45+3.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 46 بعد تسديدة ذكية على يمين حارس نيوكاسل الذي حاول منعها من دخول الشباك، دون جدوى.

ولم يستسلم نيوكاسل يونايتد بـ10 لاعبين، ليقلص الفارق بهدف من ضربة رأسية لبرونو جيمارايش، فشل أليسون في التصدي لها، لتسكن شباك ليفربول، كان ذلك في حدود الدقيقة 57.

وطالب شار بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 65، لكن الحكم رفض العودة لتقنية الـVAR وسط اعتراض من لاعبي نيوكاسل الذين لم يتوقفوا بعد عن الضغط على مرمى ليفربول.

وزادت معاناة نيوكاسل في الشوط الثاني، إذ اضطر إيدي هاو إلى استبدال 3 لاعبين بسبب الإصابة، ساندرو تونالي وجويلينتون وفابيان شار في الدقائق 66 و76 و82 على الترتيب.

ومع إصابات نيوكاسل يونايتد التي تسبب في إيقاف اللعب أكثر من مرة، وجد ليفربول غايته، ليسيطر سلبيًا على الكرة مع استمرار فريق هاو في الركض بحثًا عن فرصة واحدة.

واستغل نيوكاسل الفرصة الوحيدة التي تحصل عليها في الدقائق الأخيرة، بالتحديد في الدقيقة 88، ليحول المهاجم البديل ويليام أوسولا كرة وصلته داخل منطقة الجزاء إلى هدف من لمسة واحدة، بعد خروج خاطئ لحارس ليفربول.

وللمفارقة، أوسولا حصل على فرصة المشاركة مع نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول، لأنه المهاجم الوحيد في قائمة إيدي هاو.

ودافع ليفربول في الدقائق الأخيرة أمام 10 لاعبين من نيوكاسل الذي بدا يلعب بفضل الدعم الجماهيري اللافت في سانت جيمس بارك بعدد لاعبين أكثر من بطل الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 100، سجل البديل ريو نجوموها هدفًا حسم به ليفربول النقاط الثلاث، بعد تسديدة يمينية مقوسة، إثر تمريرة حاسمة من محمد صلاح، وضعت اللاعب الشاب في مواجهة حارس نيوكاسل يونايتد.