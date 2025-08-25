صنع الهدف القاتل.. ماذا قدم صلاح أمام نيوكاسل؟

ظل محمد صلاح، لاعب ليفربول، صامدا عن صناعة الفارق في مباراة فريقه ضد نيوكاسل، حتى وضع البصمة النهائية في المباراة.

وانتصر فريق ليفربول مساء الإثنين، على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن أرقام محمد صلاح المعتادة قد ظهرت خلال مباراة نيوكاسلوذلك مقارنة بما قدمه في مباراة الجولة الأولى أمام بورنموث والتي فاز بها "الريدز" بنتيجة 4-2، لكن ظهر تأثيره الإيجابي في نهاية المباراة التي ظلت عالقة حتى الثوان الأخيرة.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني أحرز جيمارايش الهدف الأول لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل ويليام أوسولا لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وبينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل يظهر دور أحد قادات فريق ليفربول وهو النجم المصري محمد صلاح الذي صنع الهدف الحاسم في الدقيقة 90+10 لريو نجوما.

وفي الدقيقة 45+3 تصعبت الأمور على نيوكاسل بعدما تعرض أنتوني جوردون للطرد ليلعب نيوكاسل منقوصا باقي الشوط الثاني.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه صلاح في المباراة التي لعبها وتم استبداله في الوقت بدل الضائع.

وحسب موقع "سوفا سكور" العالمي، فإن أرقام صلاح جاءت كالتالي:

الصناعة المتوقعة 0.21.

لمس الكرة: 35 مرة.

تمريرات الدقيقة: 18 من أصل 26 تمريرة بنسبة نجاح 69%.

الفرص الكبيرة: 2

لم يسدد على المرمى.

لم يحاول المراوغة.

الالتحامات الأرضية 2 فاز بواحدة.

خسارة الاستحواذ 10 مرات.