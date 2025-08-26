نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز درامي على حساب نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، لينضم إلى قائمة الفرق التي حققت العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مرور جولتين.

واختتم ليفربول مباريات الجولة الثانية في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء بالتفوق (3-2) على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك. (طالع التفاصيل من هنا)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

أقيمت مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي على 4 أيام، الجمعة والسبت والأحد والإثنين على التوالي.

وفاز توتنهام هوتسبير بأصعب مباراة في الجولة الثانية، عندما تفوق خارج أرضه على مانشستر سيتي (2-0)، بينما اكتسح تشيلسي مضيفه وست هام يونايتد (5-1)، وانتصر أرسنال في الإمارات (5-0) على ليدز يونايتد، واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع فولهام.

ثلاثي بالعلامة الكاملة

حققت 3 فرق فقط العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، هي أرسنال وتوتنهام وليفربول.

ويتفوق أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على كل من توتنهام وليفربول، بفارق الأهداف.

