المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ثلاثي بالعلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:27 ص 26/08/2025
ليفربول

من مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز درامي على حساب نيوكاسل يونايتد، مساء الإثنين، لينضم إلى قائمة الفرق التي حققت العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مرور جولتين.

واختتم ليفربول مباريات الجولة الثانية في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء بالتفوق (3-2) على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك. (طالع التفاصيل من هنا)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

أقيمت مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي على 4 أيام، الجمعة والسبت والأحد والإثنين على التوالي.

وفاز توتنهام هوتسبير بأصعب مباراة في الجولة الثانية، عندما تفوق خارج أرضه على مانشستر سيتي (2-0)، بينما اكتسح تشيلسي مضيفه وست هام يونايتد (5-1)، وانتصر أرسنال في الإمارات (5-0) على ليدز يونايتد، واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع فولهام.

طالع نتائج مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي من هنا

ثلاثي بالعلامة الكاملة

حققت 3 فرق فقط العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، هي أرسنال وتوتنهام وليفربول.

ويتفوق أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على كل من توتنهام وليفربول، بفارق الأهداف.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg