أكثر من صنع أمامه.. نيوكاسل الضحية المفضلة لـ"الملك" صلاح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:15 ص 26/08/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

بات فريق نيوكاسل الإنجليزي هو أكثر فريق نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في صناعة الأهداف أمامه.

وكان محمد صلاح قد صنع الهدف القاتل لليفربول أمام نيوكاسل في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني أحرز جيمارايش الهدف الأول لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل ويليام أوسولا لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وبينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل يظهر دور أحد قادات فريق ليفربول وهو النجم المصري محمد صلاح الذي صنع الهدف الحاسم في الدقيقة 90+10 لريو نجوما.

وفي الدقيقة 45+3 تصعبت الأمور على نيوكاسل بعدما تعرض أنتوني جوردون للطرد ليلعب نيوكاسل منقوصا باقي الشوط الثاني.

الضحية المفضلة للفرعون

وبهذه الصناعة التي حققها صلاح بات نيوكاسل أكثر فريق صنع أمامه محمد صلاح أهدافا برصيد 9 تمريرات حاسمة.

وجاءت أكثر 10 أندية صنع أمامها محمد صلاح كالتالي:

1- نيوكاسل برصيد 9 تمريرات حاسمة.

2- مانشستر سيتي برصيد 8 تمريرات حاسمة.

3- وست هام برصيد 7 تمريرات حاسمة.

4- برايتون برصيد 7 تمريرات حاسمة.

5- مانشستر يونايتد برصيد 6 تمريرات حاسمة.

6- أستون فيلا برصيد 6 تمريرات حاسمة.

7- توتنهام برصيد 5 تمريرات حاسمة.

8- كريستال بالاس برصيد 5 تمريرات حاسمة.

9- وولفرهامبتون برصيد 5 تمريرات حاسمة.

10- أرسنال برصيد 4 تمريرات حاسمة.

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح نيوكاس

