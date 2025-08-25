واجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، العديد من الانتقادات بعد نهاية مباراة فريقه ضد نيوكاسل.

وانتصر ليفربول مساء الإثنين، على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني أحرز جيمارايش الهدف الأول لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل ويليام أوسولا لنيوكاسل في الدقيقة 88.

وبينما ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل يظهر دور أحد قادات فريق ليفربول وهو النجم المصري محمد صلاح الذي صنع الهدف الحاسم في الدقيقة 90+10 لريو نجوما.

وفي السطور التالية نستعرض تقييم النجم المصري في بعض الصحف الإنجليزية كالتالي:

ليفربول إيكو

صلاح (6 من 10)

وأشارت إلى أن أداء النجم المصري كان هامشيا حتى اقتراب نهاية الشوط الأول، حيث بدأ ليفربول أخيرا في استغلال سرعته ضد دفاع نيوكاسل.

وأضافت أن صلاح كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني، حتى صنع هدف الفوز.

ديلي إكسبريس

صلاح (5 من 10)

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن تمريرة صلاح العرضية إلى جونز استحقت المزيد لكنها لم تكن أفضل مبارياته.

وأضافت أن النجم المصري أهدر سلسلة من الفرص الهجومية المحققة، ولم تكن خطورته المعتادة على المرمى.

بي بي سي

صلاح (5.55 من 10)

وقالت إن تمريرة صلاح الحاسمة لنجوما البالغ من العمر 16 عاما و361 يوما، كانت القاتلة لفريق ليفربول حيث استقبل اللاعب الشاب الكرة وسددها في الشباك.

وأصبح نجوما أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف جيمس فوغان وجيمس ميلنر وواين روني.