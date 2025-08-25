المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد الخسارة من ليفربول.. مدرب نيوكاسل يطلب حسم مصير إيزاك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:47 ص 26/08/2025
إيزاك

إيزاك وإيدي هاو

طالب إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، حسم مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك في ظل الغموض حول مصيره، وذلك بعد خسارة درامية لفريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل خسر على أرضه أمام ليفربول 2-3، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غاب عنها إيزاك بسبب الجدل حول مستقبله.

نيوكاسل ضد ليفربول.. ريو نجوموها يقتحم تاريخ الريدز

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد هاو أنه لم تتم مناقشة مصير إيزاك داخل النادي، في ظل التوقعات بانتقاله إلى ليفربول في صفقة تقدر بنحو 148 مليون دولار، لكنه طالب بأن يتم حسم موقف اللاعب بشكل عاجل.

وأضاف المدير الفني الإنجليزي: "لم أكن مشاركا في النقاش الممتد حول مستقبل اللاعب، لقد كنت أركز كل طاقتي على إعداد اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل نيوكاسل، وأعتقد أن هذا هو الأفضل حاليا".

90 دقيقة فاصلة لاكتمال عقد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

وتابع: "نريد أن يتضح الأمر ونمضي قدما، نتطلع لأن ننهي كل هذه الأحاديث، لأننا في بداية الموسم".

وأوضح: "كنا نستحق تحقيق نتيجة أفضل، فقد لعبنا مباراتين بشكل رائع للغاية، لكننا لم نخرج سوى بنقطة، وهذا أمر صعب بالنسبة لنا، خاصة إذا كنا نبحث عن شيء إيجابي لنركز عليه".

وأتم: "لكننا سنقاتل والآن نركز على مباراتنا القادمة أمام ليدز".

ليفربول نيوكاسل ألكسندر إيزاك





