طالب إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، حسم مستقبل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك في ظل الغموض حول مصيره، وذلك بعد خسارة درامية لفريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل خسر على أرضه أمام ليفربول 2-3، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غاب عنها إيزاك بسبب الجدل حول مستقبله.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد هاو أنه لم تتم مناقشة مصير إيزاك داخل النادي، في ظل التوقعات بانتقاله إلى ليفربول في صفقة تقدر بنحو 148 مليون دولار، لكنه طالب بأن يتم حسم موقف اللاعب بشكل عاجل.

وأضاف المدير الفني الإنجليزي: "لم أكن مشاركا في النقاش الممتد حول مستقبل اللاعب، لقد كنت أركز كل طاقتي على إعداد اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل نيوكاسل، وأعتقد أن هذا هو الأفضل حاليا".

وتابع: "نريد أن يتضح الأمر ونمضي قدما، نتطلع لأن ننهي كل هذه الأحاديث، لأننا في بداية الموسم".

وأوضح: "كنا نستحق تحقيق نتيجة أفضل، فقد لعبنا مباراتين بشكل رائع للغاية، لكننا لم نخرج سوى بنقطة، وهذا أمر صعب بالنسبة لنا، خاصة إذا كنا نبحث عن شيء إيجابي لنركز عليه".

وأتم: "لكننا سنقاتل والآن نركز على مباراتنا القادمة أمام ليدز".

