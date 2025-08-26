سيتجدد اللقاء بين أساطير تشيلسي وليفربول ولكن هذه المرة على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأساطير بين تشيلسي وليفربول يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

وتُقام هذه المباراة الأسطورية بالشراكة مع جمعية لاعبي ليفربول السابقين، وتهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية الرسمية لكلا الناديين.

وتقوم مؤسسة ليفربول الخيرية بتنفيذ أنشطة مؤثرة تساهم في تحسين الصحة، والتعليم، وفرص التوظيف لأكثر من 130,000 شخص.

وسبق وأن أقيمت مباراة بين الأساطير على ملعب "أنفيلد" في وقت سابق من هذا العام، وانتصر فيها ليفربول على تشيلسي.

وقال مات باريش الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول: "بعد النجاح الكبير لمباراتنا الأسطورية ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد في مارس الماضي، يسعدنا الإعلان عن توجهنا إلى ستامفورد بريدج في أكتوبر لخوض مباراة أسطورية خارج الديار".

وأضاف: "ستكون هذه المباراة مرة أخرى احتفالًا بالمنافسة التاريخية بين الناديين، إلى جانب تسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم به المؤسستان في مجتمعاتهما المحلية ولصالح اللاعبين السابقين".

