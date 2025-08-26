المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أنفيلد إلى ستامفورد بريدج.. أساطير ليفربول يضربون موعدًا جديدًا ضد تشيلسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:32 م 26/08/2025
لقاء منتظر بين أساطير ليفربول وتشيلسي

لقاء منتظر بين أساطير ليفربول وتشيلسي

سيتجدد اللقاء بين أساطير تشيلسي وليفربول ولكن هذه المرة على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المقرر أن تقام مباراة الأساطير بين تشيلسي وليفربول يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

وتُقام هذه المباراة الأسطورية بالشراكة مع جمعية لاعبي ليفربول السابقين، وتهدف إلى جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية الرسمية لكلا الناديين.

وتقوم مؤسسة ليفربول الخيرية بتنفيذ أنشطة مؤثرة تساهم في تحسين الصحة، والتعليم، وفرص التوظيف لأكثر من 130,000 شخص.

وسبق وأن أقيمت مباراة بين الأساطير على ملعب "أنفيلد" في وقت سابق من هذا العام، وانتصر فيها ليفربول على تشيلسي.

أساطير ليفربول يهزمون تشيلسي.. كراوتش وجيرارد يتحدثان عن العودة إلى أنفيلد 

وقال مات باريش الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول: "بعد النجاح الكبير لمباراتنا الأسطورية ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد في مارس الماضي، يسعدنا الإعلان عن توجهنا إلى ستامفورد بريدج في أكتوبر لخوض مباراة أسطورية خارج الديار".

وأضاف: "ستكون هذه المباراة مرة أخرى احتفالًا بالمنافسة التاريخية بين الناديين، إلى جانب تسليط الضوء على العمل الرائع الذي تقوم به المؤسستان في مجتمعاتهما المحلية ولصالح اللاعبين السابقين".

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg