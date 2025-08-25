المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بفضل "أسيست" صلاح.. ليفربول حقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:59 م 26/08/2025
ليفربول

ليفربول

يبدو أن فريق ليفربول حقق سيلا من الأرقام التاريخية بعدما حقق الفوز مساء أمس الإثنين، على نيوكاسل.

وانتصر ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 46، أما في الدقيقة 57 سجل برونو جيمارايش أول أهداف نيوكاسل.

وفي الدقيقة 88 اشتعلت المباراة بعدما سجل ويليام أوسولا الهدف الثاني لفريق نيوكاسل، وذلك رغم طرد أنتوني جوردون في الدقيقة 45+3 ليلعب أصحاب الأرض منقوصي العدد.

ولكن ظهر اللاعب الشاب ريو نجوما في الدقيقة 100 الذي سدد كرة قوية بعدما استقبل عرضية مثالية من محمد صلاح في الجانب الأيمن لتسكن الشباك معلنا الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وهنا جاء دور شبكة "أوبتا" للإحصاءات التي أكدت أن ليفربول بات أول فريق يفوز بمباراتيه الافتتاحيتين في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نيوكاسل يونايتد في موسم 1960-1961، والذي هبط في ذلك الموسم، وذلك رغم استقباله هدفين في كل مباراة.

ليفربول بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 3-2.

مباراة نيوكاسل القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل محمد صلاح نجوما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg