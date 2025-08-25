يبدو أن فريق ليفربول حقق سيلا من الأرقام التاريخية بعدما حقق الفوز مساء أمس الإثنين، على نيوكاسل.

وانتصر ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 46، أما في الدقيقة 57 سجل برونو جيمارايش أول أهداف نيوكاسل.

وفي الدقيقة 88 اشتعلت المباراة بعدما سجل ويليام أوسولا الهدف الثاني لفريق نيوكاسل، وذلك رغم طرد أنتوني جوردون في الدقيقة 45+3 ليلعب أصحاب الأرض منقوصي العدد.

ولكن ظهر اللاعب الشاب ريو نجوما في الدقيقة 100 الذي سدد كرة قوية بعدما استقبل عرضية مثالية من محمد صلاح في الجانب الأيمن لتسكن الشباك معلنا الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وهنا جاء دور شبكة "أوبتا" للإحصاءات التي أكدت أن ليفربول بات أول فريق يفوز بمباراتيه الافتتاحيتين في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نيوكاسل يونايتد في موسم 1960-1961، والذي هبط في ذلك الموسم، وذلك رغم استقباله هدفين في كل مباراة.

ليفربول بدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 3-2.