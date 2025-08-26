ما زال مهووسا به.. كاراجر يواصل انتقاد صلاح في ليفربول

يواصل الإنجليزي جيمي كاراجر، أحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ نادي ليفربول، انتقاد محمد صلاح، مختصًا اسم النجم المصري في تصريحاته التي أدلى بها عقب الفوز (3-2) على نيوكاسل يونايتد.

وصنع صلاح هدف فوز ليفربول على نيوكاسل في الدقيقة 100، إثر تمريرة ذكية، وضع بها اللاعب الشاب ريو نجوموها في مواجهة الحارس نيك بوب.

انتقادات كاراجر لصلاح بعد فوز ليفربول

وجد ليفربول صعوبة في الحصول على العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ هزم بورنموث (4-2) ونيوكاسل يونايتد (3-2) على الترتيب في الدقائق الأخيرة.

ويدين فريق المدرب الهولندي آرني سلوت بالفضل إلى مساهمات صلاح أكثر من أي لاعب آخر، سجل هدفًا في الدقائق الـ+90 ضد بورنموث، ثم صنع آخر في توقيت متأخر أمام نيوكاسل يونايتد.

رغم ذلك، لم يتوقف كاراجر عن توجيه الانتقادات لصلاح، بعد لقاء نيوكاسل وليفربول على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال كاراجر أثناء تحليل لقاء نيوكاسل يونايتد: "هناك لاعبون في ليفربول قدموا بداية سيئة جدًا هذا الموسم، ومحمد صلاح أولهم، على الرغم من تسجيل هدف وصناعة آخر".

ما زال مهووسا به

كان كاراجر مدافعًا عاديًا، لكنه يصنف ضمن أساطير ليفربول بالنظر إلى عدد مبارياته مع الفريق الأول، تجاوزت 700 مباراة رسمية.

وتستضيف أكبر الشبكات التليفزيونية حول العالم، كاراجر، من أجل تحليل مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومع آرائه الجدلية التي ينتقد خلالها صلاح، أصبح ضيفًا دائمًا في شبكة سكاي سبورتس.

وفي يناير الماضي 2025، بالغ جيمي كاراجر في انتقاد صلاح، ليطلب منه -رفقة ترينت ألكسندر أرنولد- أن يتعلم من فيرجيل فان دايك قيمًا مثل تحمل المسؤولية، وإعلاء مصلحة الفريق على المصالح الشخصية، على خلفية المفاوضات المعقدة آنذاك مع إدارة ليفربول بشأن العقد الجديد.

وأثارت تصريحات كاراجر غضب صلاح، ليكتب نجم ليفربول على حسابه الشخصي على موقع إكس أو تويتر سابقًا: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

ومع الانتقادات الحادة التي دافع بها جمهور ليفربول عن صلاح، تراجع كاراجر، ليحاول إخراج نفسه من هذا الموقف المحرج، حيث رد مازحًا: "لقد كنت دائمًا مهووسًا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".

يشار إلى أن صلاح كان أكثر من سجل في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 برصيد 29 هدفًا، وأكثر من صنع أيضًا بـ18 تمريرة حاسمة.