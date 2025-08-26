محمد صلاح على أعتاب أرقام تاريخية في الدوري الإنجليزي

أصبحت المساهمة التهديفية المقبلة لمحمد صلاح في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم تاريخية بكل تأكيد، سواءً سجل أو صنع.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على بورنموث ونيوكاسل يونايتد، ليحقق فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي 2025-2026، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أرسنال والوصيف توتنهام.

صلاح على أعتاب تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي

سجل صلاح هدفًا ضد بورنموث في الدقائق الـ+90 على ملعب أنفيلد، ليضمن فوز فريقه بأربعة أهداف لهدفين.

وفي المباراة الثانية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، صنع صلاح هدفًا أهم في الدقيقة 100 أمام نيوكاسل يونايتد، عندما وضع الشاب ريو نجوموها في مواجهة مباشرة بالحارس نيك بوب، ليتفوق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وبات في رصيد مشاركات صلاح في الدوري الإنجليزي، المساهمات التالية:

- أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي: 187 هدفًا (رابع أكثر من سجل في تاريخ المسابقة)

- تمريرات صلاح الحاسمة في الدوري الإنجليزي: 88 تمريرة (العاشر ضمن قائمة أكثر من صنع في تاريخ المسابقة)

رقم قياسي إذا سجل

يأمل صلاح في تسجيل هدف جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليتجاوز آندي كول.

ويتساوى صلاح بـ187 هدفًا مع آندي كول في المركز الرابع ضمن قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي.

1) آلان شيرر: 260 هدفًا

2) هاري كين: 213 هدفًا

3) واين روني: 208 أهداف

4) آندي كول: 187 هدفًا

4) محمد صلاح: 187 هدفًا

رقم قياسي آخر إذا صنع

يسعى صلاح إلى صناعة هدف جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليعادل جيمس ميلنر.

ويتأخر صلاح بفارق تمريرة حاسمة وحيدة عن ميلنر في قائمة أفضل صناع للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

1) ريان جيجز: 162 صناعة

2) كيفن دي بروين: 119 صناعة

3) سيسك فابريجاس: 111 صناعة

4) واين روني: 103 صناعة

5) فرانك لامبارد: 102 صناعة

6) دينيس بيركامب: 94 صناعة

7) دافيد سيلفا: 93 صناعة

8) ستيفن جيرارد: 92 صناعة

9) جيمس ميلنر: 89 صناعة

10) محمد صلاح: 88 صناعة

جدير بالذكر أن ميلنر ما زال ينشط بالدوري الإنجليزي رفقة برايتون، ما يعني أن صراعه مع صلاح سيبقى قائمًا.

يشار إلى أن ليفربول يستضيف في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، أرسنال، في أنفيلد، الأحد 31 أغسطس.