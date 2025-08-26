أشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى انهيار مفاوضات نادي كريستال بالاس مع ليستر سيتي بشأن اللاعب المغربي بلال الخنوس.

ويبحث كريستال بالاس عن التعاقد مع لاعب يمكنه تعويض رحيل اللاعب إيبريتشي إيزي، الذي أتم انتقاله هذا الصيف إلى أرسنال مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني.

انهيار صفقة الخنوس

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كريستال بالاس لن يضم الخنوس.

وأوضحت أن ليستر سيتي هو من تراجع عن بيع خدمات بلال الخنوس لكريستال بالاس، بعد موافقة مسبقة.

وأضافت: "ليستر يعتبر أن الصفقة انتهت، ويرى أنه لم يعد مضطرًا لبيع بلال الخنوس من أجل تلبية التزاماته المتعلقة بقواعد الاستدامة المالية".

وكان ليستر سيتي مرغمًا على بيع خدمات أكثر من لاعب في الصيف، لكنه لم يعد في حاجة إلى ذلك، بعد انتقال جيمس جاستن إلى ليدز يونايتد وكايسي مكاتيير إلى إيبسويتش تاون.

وأبدى كريستال بالاس في وقت سابق موافقته على دفع 32 مليون جنيه إسترليني لضم بلال الخنوس، لكن ليستر أصر على الحصول على 35 مليونًا دفعة واحدة.

يشار إلى أن بلال الخنوس ظهر في الموسم الماضي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال 32 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.