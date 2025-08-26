المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليستر لم يعد مضطرا لبيعه.. انهيار مفاوضات كريستال بالاس مع الخنوس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:07 م 26/08/2025
الخنوس

الخنوس لن يغادر ليستر سيتي

أشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى انهيار مفاوضات نادي كريستال بالاس مع ليستر سيتي بشأن اللاعب المغربي بلال الخنوس.

ويبحث كريستال بالاس عن التعاقد مع لاعب يمكنه تعويض رحيل اللاعب إيبريتشي إيزي، الذي أتم انتقاله هذا الصيف إلى أرسنال مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني.

انهيار صفقة الخنوس

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كريستال بالاس لن يضم الخنوس.

وأوضحت أن ليستر سيتي هو من تراجع عن بيع خدمات بلال الخنوس لكريستال بالاس، بعد موافقة مسبقة.

وأضافت: "ليستر يعتبر أن الصفقة انتهت، ويرى أنه لم يعد مضطرًا لبيع بلال الخنوس من أجل تلبية التزاماته المتعلقة بقواعد الاستدامة المالية".

وكان ليستر سيتي مرغمًا على بيع خدمات أكثر من لاعب في الصيف، لكنه لم يعد في حاجة إلى ذلك، بعد انتقال جيمس جاستن إلى ليدز يونايتد وكايسي مكاتيير إلى إيبسويتش تاون.

وأبدى كريستال بالاس في وقت سابق موافقته على دفع 32 مليون جنيه إسترليني لضم بلال الخنوس، لكن ليستر أصر على الحصول على 35 مليونًا دفعة واحدة.

يشار إلى أن بلال الخنوس ظهر في الموسم الماضي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي خلال 32 مباراة رسمية، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس بلال الخنوس

