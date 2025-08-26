المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: تشيلسي يتحرك لضم فيرمين لوبيز من برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:23 م 26/08/2025
فيرمين لوبيز

فيرمين لوبيز - لاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي بدأ التحرك لضم اللاعب الإسباني فيرمين لوبيز من صفوف برشلونة.

لوبيز البالغ من العمر 22 عامًا تدرج في أكاديمية برشلونة بعد أن وصل لامسيا في سن الثالثة عشر، قادمًا من ريال بيتيس.

تشيلسي يتحرك لضم فيرمين لوبيز

أشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أن تشيلسي يضع فيرمين لوبيز ضمن قائمة المطلوبين، حتى لو أتم التعاقد معه في وقت لاحق، إذ لا يبدو فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في عجلة من أمره.

وأوضحت الشبكة أن تشيلسي لن يتعاقد مع لاعب جديد هذا الصيف، إلا في حالة رحيل المزيد من اللاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن تشيلسي تحرك بالفعل لضم فيرمين لوبيز، بل قدم عرضًا لبرشلونة بـ50 مليون يورو.

وشددت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في السياق نفسه، على أن تشيلسي منح اللاعب مهلة 48 ساعة للرد على العرض الرسمي الذي قدمه إلى برشلونة.

موقف برشلونة

وزادت صحيفة سبورت أن فيرمين لوبيز يشعر بالسعادة في برشلونة.

وعن موقف برشلونة، قالت الصحيفة الإسبانية إن النادي الكاتالوني لا يرغب في بيع خدمات فيرمين لوبيز، إلا إذا أراد صاحب الـ22 عامًا ذلك.

ويحظى فيرمين لوبيز باهتمام أكثر من ناد كبير في أوروبا، يتقدمهم مانشستر يونايتد.

وظهر فيرمين لوبيز في 89 مباراة رسمية مع برشلونة منذ عام 2023، ناجحًا في تسجيل 19 هدفًا وصناعة 11 آخر.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي برشلونة تشيلسي الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

