بسبب نجوموها ودومان.. الجولة الثانية من بريميرليج تشهد سابقة مزدوجة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:05 م 26/08/2025
ريو نجوموها

نجوموها لاعب ليفربول

شهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز حدثًا تاريخيًا يعكس مدى سرعة تجدد الدماء في المسابقة الأكثر متابعة في العالم، ففي أسبوع واحد فقط، تحققت سابقة مزدوجة تؤكد أن مستقبل الكرة الإنجليزية بدأ يُكتب بأقدام نجوم لم يولدوا بعد عند انطلاقة بعض أساطير العصر الحالي.

الجولة الثانية من بريميرليج تشهد سابقة مزدوجة

شهدت الجولة الثانية من بريميرليج هذا الموسم تسجيل أول هدف في تاريخ البطولة يُحرزه لاعب وُلد بعد انطلاق موسم 2008-2009، فقد تمكن ريو نجوموها لاعب ليفربول المولود في أغسطس 2008، من هز الشباك أمام نيوكاسل ليصبح أصغر المسجلين الجدد، ويفتح صفحة جديدة في سجل اليافعين الموهوبين بالدوري.

ريو نجوموها يكتب التاريخ بصناعة صلاح

وسجل نجوموها الهدف الثالث لنادي ليفربول قبل نهاية مباراة ليفربول ونيوكاسل، ليقود الريدز لتحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط في مباراة مثيرة شهدها ملعب سانت جيمس بارك معقل الماجبايز.

نجوموها يروي قصة هدفه التاريخي ضد نيوكاسل

ولم تتوقف الأحداث التاريخية عند هذا الحد؛ إذ عرفت الجولة نفسها أيضًا أول مشاركة للاعب وُلد بعد انطلاق موسم 2009-2010، وهو ماكس دومان لاعب أرسنال المولود في ديسمبر 2009، والذي دخل المستطيل الأخضر في مشهد يُجسد بوضوح سرعة انتقال الأجيال وصعود وجوه لم تعاصر حتى بدايات بعض نجوم بريميرليج الحاليين.

وشارك ماكس دومان مع فريقه أرسنال بديلاً خلال مباراة ليدز يونايتد والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة (5-0)، حيث استطاع فيها اللاعب الشاب من الحصول على ركلة جزاء لفريقه.

دومان يسجل مشاركة تاريخية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

هذه الوقائع تؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يظل منصة لاكتشاف المواهب الواعدة ودفعها مبكرًا نحو الأضواء، فبينما ما زال عشاق اللعبة يستمتعون بتألق أسماء راسخة مثل هالاند وصلاح، فإن المستقبل يطل بوجهه عبر أقدام واعدة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة.

بين هدف نجوموها ومشاركة دومان، بدا واضحًا أن بريميرليج يواصل صناعة التاريخ، ليس فقط من خلال المنافسة الشرسة على الألقاب، بل أيضًا عبر منح الفرصة لأجيال جديدة تُعيد تعريف معنى "المستقبل".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال بريميرليج نجوموها دومان

