صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

تشيلسي يستهدف لوبيز

يستهدف فريق تشيلسي التعاقد مع نجم فريق برشلونة فيرمين لوبيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويهتم تشيلسي بضم اللاعب الدولي الإسباني حيث مستعد لدفع 43 مليون جنيه إسترليني.

ويتطلع تشيلسي لزيادة الإنفاق على الفريق الأول لكرة القدم لما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني لتحقيق أهداف الفريق في الوقت الحالي.

كوبي ماينو يقترب من إسبانيا

دخل نادي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سباق التعاقد مع لاعب خط الوسط كوبي ماينو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويراقب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدولي الإنجليزي، الذي يعاني من عدم الحصول على وقت للعب تحت قيادة روبن أموريم في مانشستر يونايتد.

ويسمح نادي مانشستر يونايتد برحيل كوبي ماينو على سبيل الإعارة فقط ليس البيع النهائي لتكون عودته بعد موسم واحد فقط.

ليفربول إيكو

أمل إيزاك

لا يزال ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل، يأمل في إنهاء أزمته مع فريقه الحالي من أجل الانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الحالية.

واجتمع إيزاك بممثلي نادي نيوكاسل في محاولة لإقناعهم بالرحيل من أجل التواجد مع ليفربول، إلا أن الفريق الإنجليزي لا يزال يتمسك به.

ويرتبط اسم ألكسندر إيزاك بالانتقال إلى ليفربول في الوقت الحالي بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع نيوكاسل في الموسم الماضي.

الصحافة الإسبانية

آس

مستقبل بوسكيتس

تحدث الإسباني سيرجيو بوسكيتس بشأن مستقبله مع كرة القدم، خاصة أن عقده مع إنتر ميامي ينتهي في ديسمبر المقبل 2025.

وقال بوسكيتس: "عندما غادرت برشلونة كنت أعرف أنني لن أعود إلى أوروبا مجددًا.. أنا قريب من نهاية مسيرتي".

وأضاف: "لا يوجد أي شيء جديد حول تجديد عقدي مع إنتر ميامي أو حول اعتزالي، وعندما يكون هناك شيء سأعلنه".

موندو ديبورتيفو

كانسيلو لم ينس برشلونة

ظهر اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو بقميص برشلونة أثناء وصوله إلى مقر تدريبات فريقه الحالي الهلال السعودي.

وكان كانسيلو دافع عن شعار برشلونة في موسم 2023-2024.

وقال كانسيلو في وقت سابق عن فترته في برشلونة: "كنت سعيدًا بوقتي، وفخور بأنني لعبت مع الفريق الذي أردت دائمًا اللعب له".

ماركا

انتقال جديد إلى الدوري الإنجليزي

اقترب اللاعب الإسباني يريمي بينو من إتمام انتقاله إلى كريستال بالاس، بعد موافقة فياريال.

وكان فياريال عرض على بينو تجديد عقده المستمر حتى يونيو 2027، لكن اللاعب رفض ذلك، مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يحصل فياريال على 30 مليون يورو نظير بيع خدمات بينو لكريستال بالاس.

الصحافة الإيطالية

موقع يوفنتوس

إعارة آرثر

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن انتقال لاعبه البرازيلي آرثر ميلو إلى فريق جريميو البرازيلي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان قد أمضى آرثر النصف الثاني من الموسم الماضي، معارًا إلى نادي جيرونا الإسباني، حيث شارك اللاعب في 15 مباراة، منها 10 مباريات بشكل أساسي.

فوتبول إيطاليا

رؤية بوفون

دعم الحارس جانلويجي بوفون، انتقال اللاعبين الإيطاليين إلى الخارج، خاصة إلى الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن سيريا أي لم يعد نقطة مرجعية كما كان في السابق.

ويرى بوفون أن جاتوزو بدأ يكتسب بالفعل الثقة في دوره الجديد كمدرب للمنتخب الإيطالي.

وقال بوفون: "لقد اكتسب ثقة ووعيًا بما يتطلبه الأمر لأداء هذه المهمة على أكمل وجه".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

غموض موقف دوناروما

لا يزال موقف الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، غامضاً في ظل عدم وصول النادي الباريسي لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل انتقال اللاعب.

ورفض باريس سان جيرمان عرضاً من مانشستر سيتي لضم دوناروما بسبب قلة القيمة المادية للعرض، ويتبقى أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات.

لو باريزيان

حارس باريس إلى فياريال

اقترب أرناو تيناس حارس مرمى باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى صفوف نادي فياريال الإسباني، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وسيحصل باريس سان جيرمان على مبلغ يقدر بـ6 ملايين يورو، من أجل السماح لتيناس بالانتقال إلى النادي الإسباني، في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب.

الصحافة الألمانية

بيلد

فيرنر يرفض عروض إنجلترا

لم يعد تيمو فيرنر (29 عامًا) يحظى بدور بارز مع فريقه آر بي لايبزيج، ورغم ذلك رفض المهاجم الألماني فكرة الرحيل هذا الصيف.

وتلقى فيرنر تلقى عرضين من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يبد أي تجاوب مع هذه المحاولات، مفضلًا الاستمرار مع لايبزيج في الفترة المقبلة.

وكالة الأنباء الألمانية

ليفركوزن يتعاقد مع فاسكيز

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني يوم الثلاثاء تعاقده مع لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد السابق.

أوضح ليفركوزن أن فاسكيز (34 عاما) سينضم إلى ليفركوزن بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الماضي.