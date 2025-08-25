عقد منحة دراسة.. كم يتقاضى ريو نجوموها مع ليفربول؟

في مساء الإثنين الماضي، كتب الجناح الإنجليزي الشاب ريو نجوموها لاعب فريق ليفربول، التاريخ في سجلات الدوري الإنجليزي لنسخة موسم 2025-2026.

واستطاع اللاعب أن يسجل هدفًا قاتلاً في شباك نيوكاسل في لقاء حسمه فريق ليفربول بنتيجة 3-2، ضمن حسابات الأسبوع الثاني، حيث جاء الهدف في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

صاحب الـ16 عامًا أصبح أصغر لاعب يسجل هدف الفوز في الدوري الإنجليزي بعد النجم الإنجليزي وأسطورة منتخب "الأسود الثلاثة" واين روني بفارق يوم واحد فقط.

كم يتقاضى ريو نغوموها مع ليفربول؟

بحسب صحيفة "ذا أتلتيك" العالمية، فإن ريو نجوموها يحصل على راتب شهري يقدر بـ1200 جنيه إسترليني أي 300 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

هذا العقد يُعد مغريًا نظرًا لسن اللاعب والذي يعتبر بمثابة منحة دراسة، لكن إدارة ليفربول تنتظر وصول اللاعب للسن القانوني لمعاملته كلاعب محترف وتقديم عرض مالي بامتيازات أفضل وتحديدًا عندما يصل لسن الـ17.

خلاف مع تشيلسي

ريو نجوموها كان انتقل إلى ليفربول في عام 2024 قادمًا من أكاديمية نادي تشيلسي، ليفجر هذا الأمر غضب مسئولي "البلوز" نظرًا لاعتبار اللاعب من أبرز المواهب الصاعدة.

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن نادي تشيلسي لجأ إلى المحاكم المختصة من أجل الحصول على تعويض جراء هذا الانتقال، حيث لم يتوصل الناديان إلى اتفاق مالي.

إدارة تشيلسي لم تكتف بهذا، لتتخذ قرارًا بعد ذلك وهو منع كشافي ليفربول بالتواجد في المقر التدريبي لتشيلسي أثناء المباريات حتى لا يتكرر موقف ريو نجوموها مع أي لاعب في المستقبل.

