كشفت تقارير صحفية إنجليزية في الساعات الماضية، عن دخول نادي نيوكاسل في مفاوضات مع مسؤولي وولفرهامبتون لحسم صفقة اللاعب النرويجي يورجن ستراند لارسن.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى صفوف فريق وولفرهامبتون بصورة دائمة مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، حيث جاء من نادي سيلتا فيجو على سبيل الإعارة.

أرباح تصل لـ100%

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نيوكاسل قدّمت عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتم تقديم عرض آخر بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

ورغم قوة العرض المالي وجني نادي وولفرهامبتون أرباحًا مالية مقارنةً بقيمة انتقال اللاعب، إلا أن إدارة "الذئاب" حدّدت 60 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب.

وفي حال حدوث هذه الصفقة، سيكون نادي وولفرهامبتون قد جنى أرباحًا مالية تصل لـ100% نظرًا لقيمة انتقال اللاعب وتفعيل عقده قبل شهر.

وشارك المهاجم النرويجي مع "الولفز" في الموسم الماضي في 38 مباراة، ليسجل 14 هدفًا إلى جانب صناعة 5 أهداف.

وفي الموسم الحالي، سجل اللاعب هدفين في لقاء وست هام، والذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات كأس الرابطة "كاراباو"، إلا أنه لم يسجل في مباراتي الدوري الإنجليزي سواء أمام مانشستر سيتي أو بورنموث.

ليس بديل إيزاك

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أنه في حال إتمام صفقة ستراند لارسن، فإنه لن يكون بديلًا للمهاجم ألكسندر إيزاك، الذي عبّر عن رغبته في الخروج من فريق نيوكاسل والانتقال إلى صفوف ليفربول، بل اللاعب كالوم ويسلون والذي رحل مؤخرًا لصفوف وست هام في صفقة انتقال حر.

وكان إيزاك (25 عامًا) تمسك بمغادرة نيوكاسل، على الرغم من ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2028، لكن اللاعب لديه رغبة في الرحيل بسبب عدم تنفيذ الإدارة اتفاقها معه من حيث مشروع النادي وملف الصفقات، بحسب رأيه.

ويُعد نادي ليفربول من أبرز الأندية المهتمة باللاعب، حيث حصلت الإدارة على الضوء الأخضر من جانب المُلّاك لتقديم عرض مالي يتخطى 100 مليون جنيه إسترليني لحسم هذه الصفقة.

ولم يُحدّد نادي نيوكاسل موقفه النهائي من هذه الصفقة، خاصة أن الإدارة لم تتعاقد مع بديل لإيزاك حتى الآن، بعد الفشل في الفوز بصفقة المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، إلى جانب هوجو إيكيتيكي وانتقاله إلى ليفربول.

