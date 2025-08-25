يحاول نادي نيوكاسل الوصول إلى طريقة تفاهم مع اللاعب السويدي وهداف الفريق ألكسندر إيزاك، من أجل البقاء مع فريق "جيش المدينة" في الموسم الحالي (على أقل تقدير).

صاحب الـ25 عامًا لديه رغبة واضحة في الرحيل عن نيوكاسل واتخاذ خطوة أخرى في مسيرته الاحترافية، حيث وضع هدفه نحو الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول في الصيف الحالي.

إيزاك دخل في أزمة واضحة مع إدارة نيوكاسل قبل بداية الموسم الجديد، عندما رفض التوجه مع بعثة الفريق في الجولة الآسيوية بداعي إصابته، وهو الأمر الذي أثار دهشة الجميع في النادي.

وبعد عودة الفريق إلى إنجلترا، لم يتواجد إيزاك في البداية في التدريبات، حيث توجه إلى ناديه السابق ريال سوسيداد لخوض تدريبات، في خطوة أخرى تصعيدية من اللاعب.

لكن بعد ذلك، عاد إيزاك إلى تدريبات نيوكاسل، لكن إيدي هاو، المدير الفني للفريق، قرر أن تكون التدريبات منفردة وفي مواعيد مختلفة عن التدريبات الجماعية حتى حسم مستقبله.

رفض عرض ليفربول

إدارة ليفربول أرادت أن تجسّ نبض مسؤولي نيوكاسل بعرضٍ بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني، لكن جاء الرفض سريعًا من مسؤولي "الماجبايز".

اللاعب بدوره غاب عن اللقاء الأول لفريقه في الدوري الإنجليزي، والذي كان أمام أستون فيلا، ثم واصل غيابه عن المشاركة في اللقاء الثاني ضد ليفربول.

وعند سؤال إيدي هاو عن مستقبل إيزاك، أكّد ترحيبه ببقاء اللاعب وعدم رحيله، مشددًا على أن اللاعب مرحب به في النادي إذا قرر العودة للمشاركة في التدريبات وتغيير قراره.

لكن رسالة إيدي هاو لم تُغيّر من قرار إيزاك، والذي أعلن بوضوح رغبته في الرحيل، ليقابل ذلك بردّ سريع من الإدارة بأنه لن يرحل.

شروط نيوكاسل

بحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن نادي نيوكاسل اشترط أولًا التعاقد مع لاعب بديل، وهذا لم يتحقق حتى الآن، بعد الفشل في الحصول على لاعبين لتعويض رحيل إيزاك.

ويُعتبر اللاعب الأبرز منذ البداية لتعويض إيزاك هو المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، والذي انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

كما دخلت إدارة نيوكاسل في مفاوضات مع اللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيج السابق، لكنه اختار الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

الأزمة تتمثل أيضًا في سعي إدارة نيوكاسل للتعاقد مع بديل للاعب كالوم ويلسون، والذي انتقل إلى وست هام في صفقة انتقال حر.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب نادي نيوكاسل للتعاقد مع اللاعب الكونغولي يوان ويسا، إلا أن إدارة برينتفورد رفضت العرض، والذي يُقدّر بـ40 مليون جنيه إسترليني.

ورغم إصرار اللاعب على الرحيل، إلا أن إدارة برينتفورد غير مستعدة للتخلي عن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، خاصة بعد رحيل بريان مبويمو إلى مانشستر يونايتد.

ودخلت إدارة نادي نيوكاسل في مفاوضات مع اللاعب النرويجي يورجن ستراند لارسن، هداف فريق وولفرهامبتون، لكن لم تنتهِ المفاوضات بنجاح حتى هذه اللحظة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل عرض نيوكاسل، والذي قُدّر بـ50 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتم تعديل العرض ليصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة وولفرهامبتون لن تُناقش أي عرض يصل للاعب، إلا في حال تلقيها مبلغًا يُقدّر بـ60 مليون جنيه إسترليني.

جلسة مع إيزاك

كشفت صحيفة "ذا جارديان" في الساعات الماضية تفاصيل الجلسة التي جرت بين جيمي روبن، شريك ملاك نادي نيوكاسل والذي يمتلك النسبة الأقل، وبين إيزاك وممثليه.

وقالت الصحيفة إن مالك نيوكاسل عرض على اللاعب تعديل راتبه، والذي يُقدّر بـ140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، مع بحث مستقبله بعد نهاية هذا الموسم.

بدوره، رفض اللاعب كل محاولات مالك نيوكاسل، لتصف الصحيفة الأمر بـ"الطريق المسدود"، في إشارة إلى نية اللاعب في الرحيل وعدم استمراره.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" أن القرار الآن في يد ياسر الرميان، رئيس نادي نيوكاسل، والذي سيحسم موقفه من بيع اللاعب أو استمراره.

وتُشير الصحيفة إلى أن المدرب إيدي هاو أوصى برحيل إيزاك لإنهاء هذا الملف، نظرًا لتمسك اللاعب بموقفه وعدم رغبته في التدريب مع النادي.

توصية هاو جاءت لأنه يريد لاعبين لديهم الرغبة في المشاركة مع المجموعة والفريق، إلى جانب الارتباك الذي أحدثه إيزاك في الأسابيع الماضية.

غيابات مؤثرة

وأصبح من المؤكد غياب إيزاك عن لقاء نيوكاسل المقبل، والذي سيكون ضد ليدز يونايتد يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويُعاني الفريق من سلسلة ضربات تلقاها في لقاء ليفربول الأخير، تتمثل في غياب اللاعب أنتوني جوردون بداعي الإيقاف 3 مباريات بسبب عقوبة الطرد.

كما من المتوقع أن يغيب الثنائي ساندرو تونالي وجولينتون، بسبب إصابة الأول في الكتف، بينما تعرض الثاني لإصابة عضلية، وقد يصل الأمر أيضًا إلى المدافع فابيان شير، والذي تعرّض لارتجاج في المخ.

