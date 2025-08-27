مفاجأة.. مانشستر سيتي يستهدف أرنولد في يناير

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ريال مدريد.

وتأتي هذه التطورات المثيرة في ظل صعوبة المنافسة على المشاركة بصورة أساسية، خاصة مع عودة داني كارفاخال للمشاركة بشكل منتظم.

وكان أرنولد قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2025، قادمًا من ليفربول، في صفقة مالية بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.

وجاءت هذه الخطوة بعدما رفض اللاعب محاولات تجديد عقده مع ليفربول، ليقوم النادي الإسباني بشراء المدة المتبقية في عقده، من أجل إتاحة الفرصة له للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي أُقيمت في الصيف الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

مفاجأة إنجليزية

كشف موقع "CaughtOffside" العالمي، في خبر حصري اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في إمكانية خروج ترينت ألكسندر أرنولد من ريال مدريد، وعودته من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن أرنولد لا يجد طريقة للعودة إلى التشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي في أي وقت قريب، خاصة بعد عودة داني كارفاخال بمستواه الكامل لقيادة الجبهة اليمنى.

وأوضح الموقع أن نادي مانشستر سيتي أصبح يراقب الوضع عن كثب، حيث كان النادي الإنجليزي معجبًا باللاعب في مناسبتين سابقتين: الأولى خلال الصيف الماضي عندما كان متاحًا للانتقال في صفقة انتقال حر، والثانية عندما كان أرنولد لاعبًا شابًا في صفوف ليفربول.

وأشار الموقع إلى أنه في حال خسارة الظهير الإنجليزي مكانه في تشكيلة ريال مدريد، فقد يُقدّم مانشستر سيتي عرضًا ضخمًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وظهر أرنولد بقميص ريال مدريد في سبع مناسبات حتى الآن، من بينها خمس مباريات في كأس العالم للأندية، استطاع خلالها أن يصنع هدفين، كما شارك في الدوري الإسباني مرتين بواقع 71 دقيقة فقط.

لن يعود

في أعقاب قرار أرنولد بالرحيل من صفوف ليفربول، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة "الريدز" اتخذت قرارًا بعدم نيتها إعادة الظهير صاحب الـ26 عامًا إلى النادي مرة أخرى.

جاء ذلك بسبب تصرف اللاعب ورفضه تجديد عقده، إلى جانب عدم استفادة النادي ماليًا من بيعه بالشكل الكافي، الأمر الذي كلّف الإدارة البحث عن بديل، وهو ما تحقق من خلال التعاقد مع الهولندي جيريمي فيرمبونج القادم من باير ليفركوزن.

وكانت انطلاقة أرنولد مع ليفربول عام 2016 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث ساهم مع "الريدز" في تحقيق العديد من البطولات المهمة، مثل الدوري الإنجليزي مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في مناسبة.

