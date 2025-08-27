ليندلوف يرفض إيفرتون من أجل فيورنتينا

رفض فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد السابق، الانتقال إلى إيفرتون، حيث أفادت تقارير إيطالية بأن قلب الدفاع السويدي يرحب بالانضمام إلى فيورنتينا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رفض عرضا من إيفرتون، لكنه لا يزال يجري محادثات مع فيورنتينا بشأن انتقال محتمل إلى الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن ليندلوف يرغب في الانضمام إلى ديفيد دي خيا، زميله السابق في يونايتد، لكنه سيحتاج إلى قبول راتب أقل بكثير من صافي 6 ملايين يورو سنويًا الذي كان يتقاضاه في يونايتد.

ويأتي اهتمام فيورنتينا بضم ليندلوف تزامنا مع رغبة الهلال السعودي في تقديم عرض لضم بييترو كوموزو، قلب دفاع "الفيولا".

وكان ليندلوف قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادما من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو، ورحل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده.

وشارك المدافع السويدي صاحب الـ31 عاما في 284 مباراة بقميص يونايتد، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

