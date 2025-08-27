المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليندلوف يرفض إيفرتون من أجل فيورنتينا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:35 م 27/08/2025
فيكتور ليندلوف

فيكتور ليندلوف

رفض فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد السابق، الانتقال إلى إيفرتون، حيث أفادت تقارير إيطالية بأن قلب الدفاع السويدي يرحب بالانضمام إلى فيورنتينا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رفض عرضا من إيفرتون، لكنه لا يزال يجري محادثات مع فيورنتينا بشأن انتقال محتمل إلى الدوري الإيطالي.

أتلتيكو مدريد يغلق الباب أمام عودة كاراسكو

وأشار التقرير إلى أن ليندلوف يرغب في الانضمام إلى ديفيد دي خيا، زميله السابق في يونايتد، لكنه سيحتاج إلى قبول راتب أقل بكثير من صافي 6 ملايين يورو سنويًا الذي كان يتقاضاه في يونايتد.

ويأتي اهتمام فيورنتينا بضم ليندلوف تزامنا مع رغبة الهلال السعودي في تقديم عرض لضم بييترو كوموزو، قلب دفاع "الفيولا".

ديباي يقترب من الرحيل عن كورينثيانز وسط اهتمام أوروبي

وكان ليندلوف قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادما من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو، ورحل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم بعد انتهاء عقده.

وشارك المدافع السويدي صاحب الـ31 عاما في 284 مباراة بقميص يونايتد، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

مانشستر يونايتد فيورنتينا فيكتور ليندلوف

