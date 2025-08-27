المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد اهتمام روما.. تشيلسي يحدد سعر تيريك جورج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:25 م 27/08/2025
تيريك جورج

تيريك جورج

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي السعر المطلوب للتخلي عن لاعبه تيريك جورج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جورج نشأ في أكاديمية تشيلسي وتم تصعيده الموسم الماضي إلى الفريق الأول، لكنه لم يحجز مكانا بالتشكيل الأساسي.

عادة نرويجية.. هالاند يقرر تغيير اسمه على القميص

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن روما الإيطالي يرغب في ضم الجناح صاحب الـ19 عاما هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن تشيلسي أبلغ روما بطلبه مبلغا يقارب 30 مليون يورو لضم تيريك جورج، مع إضافات تتعلق بأداء اللاعب.

ويسعى تشيلسي لبيع جورج بشكل دائم، وليس على سبيل الإعارة.

ديباي يقترب من الرحيل عن كورينثيانز وسط اهتمام أوروبي

في الوقت ذاته حدد روما مبلغا أقل، بينما تلقى تشيلسي عروضا من أندية أخرى في إنجلترا وألمانيا.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب الشاب مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين.

وشارك جورج في 26 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي، ولم يلعب أي دقيقة في أول مباراتين لـ"البلوز" بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

روما تشيلسي تيريك جورج

