قائد نيوكاسل: لم أتواصل مع إيزاك.. والوضع صعب

كشف برونو جيمارايش قائد فريق نيوكاسل يونايتد أنه لم يتواصل مع زميله ألكسندر إيزاك طوال فترة الأزمة بين اللاعب السويدي والنادي.

ويتدرب إيزاك بمفرده في نيوكاسل، بعد أن أبدى رغبته في الرحيل عن النادي رغم تبقي ثلاث سنوات في عقده.

ورفض نيوكاسل عرضا بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني لضم إيزاك من ليفربول.

وقال جيمارايش إن الوضع "صعب" على جميع الأطراف المعنية، مشيرا في حديثه لوسائل إعلام برازيلية:"لم أتواصل مع إيزاك على الإطلاق، كنا نتدرب صباحا، وهو يتدرب في وقت مختلف، حيث لا يتواجد أي لاعب من الفريق معه".

وأكد جيمارايش: "كقائد للفريق، وبالنسبة لنا كلاعبين، الوضع صعب لأننا نريد أن يكون معنا أفضل اللاعبين، هذا أمر لا نستطيع التحكم به، النادي والإدارة والملاك يتعاملون مع الأمر، وآمل أن يتم حل المشكلة على أفضل وجه".

وأضاف: "نفتقد بشدة مهاجمنا، اللاعب الذي سجل أكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لذا فهو بالطبع عنصر مهم نشعر بغيابه".

واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته، قائلا: "نأمل أن يعود أفضل لاعب لدينا، لكن للأسف، هذا وضع لا أستطيع أنا ولا أي لاعب آخر التحكم فيه".

