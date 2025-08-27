اتفاق نهائي يقرب جويهي من ارتداء قميص ليفربول

بات مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس، على أعتاب الانضمام إلى ليفربول، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإتمام الصفقة عقب مباراة فريقه في الدوري الأوروبي أمام فريدريكستاد.

ليفربول يحسم صفقة جويهي

ووفقًا لموقع "Football Insider"، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا توصل لاتفاق كامل مع إدارة ليفربول حول الشروط الشخصية، فيما تواصل إدارة "الريدز" مفاوضاتها مع كريستال بالاس بشأن قيمة الصفقة.

عادة نرويجية.. هالاند يقرر تغيير اسمه على القميص

قدم ليفربول عرضًا أوليًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وأبدى استعداده لإجراء تعديل طفيف على بند الإضافات، في حين يصر كريستال بالاس على الحصول على 40 مليونًا للتخلي عن مدافعه، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

ويأتي اهتمام ليفربول بجويهي في وقت يحتاج فيه المدرب أرن سلوت إلى تعزيز خط الدفاع، الذي ظهر مهتزًا منذ بداية الموسم.

ورغم فوز الفريق على نيوكاسل يونايتد (3-2) يوم الاثنين الماضي، فإن الدفاع استقبل هدفين أمام عشرة لاعبين في الشوط الثاني.

مفاجأة.. مانشستر سيتي يستهدف أرنولد في يناير

وكانت الانتقادات قد طالت المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، بعد سلسلة من الأخطاء في الجولتين الافتتاحيتين من الدوري، وسط تقارير عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه مع اقترابه هو الآخر من نهاية عقده مع ليفربول.