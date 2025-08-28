صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورت

اعتذار أموريم

وجد روبن أموريم الاعتذار ضرورة، بعد توديعه منافسات كأس كاراباو أمام فريق درجة رابعة.

وقال أموريم: "أعتقد أن مشكلة مانشستر يونايتد هي تكرار نفس أخطاء الموسم الماضي.. عندما تخسر لكن ترى شيئًا جديدًا يكون الأمر مختلفًا، لكن عندما ترى شيئًا مثلما حدث اليوم، فمن الصعب الحديث عن ذلك".

وأضاف: "أريد فقط أن أقول إنني آسف جدا لجماهير مانشستر يونايتد، ليس لدي شيء آخر لأقوله".

عرض نيوكاسل

بدأ نادي نيوكاسل في تجهيز عرض ثالث إلى وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع يورجن ستراند لارسن، خلال فترة الانتقالات الحالية، مقابل 60 مليون إسترليني.

كان نيوكاسل قد أرسل عرضًا رسميًا بـ55 مليون جنيه إسترليني لوولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات ستراند لارسن، إلا أن فريقه رفضه.

قرعة كاراباو

سارت الأمور على نحو جيد بالنسبة لفريق ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك في قرعة كأس كاراباو، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد المنافسة أمام فريق درجة رابعة.

ويواجه ليفربول نظيره ساوثامبتون، الفريق المتواجد في منافسات تشامبيونشيب، بينما يلتقي مانشستر سيتي بهدرسفيلد تاون، المتواجد في الدرجة الثالثة.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

لغز كامافينجا

لم يلعب إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد منذ 23 أبريل، عندما تعرض لإصابة في مباراة ضد خيتافي.

وعانى كامافينجا من تمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، مما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم.

واستغرقت فترة تعافي كامافينجا ثلاثة أشهر ثم تواجد في كأس العالم للأندية، حيث أكمل تعافيه، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وعاد كامافينجا إلى مدريد، وبعد انتهاء العطلة، انضم إلى التدريبات، ولكن تعرض لإصابة جديدة أعاقت مسيرته وكان ذلك في 10 أغسطس أثناء التدريبات، وكانت شكواه التواءً في الكاحل الأيمن.

ولم يستعيد كامافينجا جاهزيته حتى الآن، ولم تتحدد موعد عودته، حيث يتدرب منفردًا في فالديبيباس.

ماركا

إعارة حارس برشلونة

أعلن برشلونة تمديد عقد الحارس الإسباني إيناكي بينيا لثلاثة مواسم مقبلة، حتى عام 2029.

وقرر برشلونة بعد ذلك إعارة إيناكي بينيا لمدة عام واحد لفريق إلتشي.

وتواجد بينيا في برشلونة منذ 13 عامًا، لكنه لم يكن أبدًا ضمن العناصر الرئيسية في الفريق الأول.

آس

موقف بيلينجهام

يسير جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في عملية التعافي بشكل جيد.

ويرغب اللاعب الإنجليزي في العودة لريال مدريد قبل فترة التوقف الدولي في أوائل أكتوبر، لكن النادي لا يريد المخاطرة.

وكان بيلينجهام خضع لجراحة ناجحة في كتفه الأيسر في يوليو 2025.

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت إيطاليا

كوموزو يرفض عرض الهلال

رفض المدافع الإيطالي بيترو كوموزو، لاعب فيورنتينا، عرضًا مغريًا بقيمة 35 مليون يورو من نادي الهلال السعودي، الذي يقوده المدرب سيموني إنزاجي، مفضلاً الاستمرار في الملاعب الإيطالية.

لا يفكر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يفضل البقاء تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي في فيورنتينا.

فوتبول إيطاليا

بالوتيلي يقترب من المحطة رقم 13

قد يكون المهاجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي على أعتاب الانضمام إلى النادي الثالث عشر في مسيرته الكروية، بعدما أعلن رغبته في خوض تجربة جديدة في الدوري الأسترالي.

ويحظى بالوتيلي، البالغ من العمر 35 عامًا، باهتمام نادي بيرث جلوري الأسترالي، عقب انتهاء عقده مع جنوة الإيطالي، حيث قضى الموسم الماضي مكتفيًا بالمشاركة في ست مباريات فقط بالدوري قبل خروجه من حسابات الفريق.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

أوناحي يودع مارسيليا

أكمل نادي أولمبيك مارسيليا صفقة بيع اللاعب المغربي عز الدين أوناحي إلى جيرونا، بعد موسمين ونصف قضاها في ملعب فيلودروم.

ومن المتوقع أن يحصل مارسيليا على 6 ملايين يورو مقابل انتقال أوناحي إلى جيرونا.

وخاض أوناحي 44 مباراة رسمية مع مارسيليا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

إعارة سولير

استقر نادي باريس سان جيرمان على الموافقة على إعارة كارلوس سولير إلى ريال سوسيداد.

وسعى باريس سان جيرمان إلى التخلص من خدمات سولير هذا الصيف، بعد أن خرج من حسابات المدرب لويس إنريكي.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق يتضمن خيار الشراء في صيف 2026.

الصحافة الألمانية

بيلد

غضب كومباني

ظهرت أمور سلبية في أداء فريق بايرن ميونخ ضد فيهين فيسبادن، رغم تقدمه بهدف لهاري كين، في اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا.

وأهدر لاعبو بايرن ميونخ العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول، مما جعل فينسنت كومباني المدير الفني، يظهر غضبه.

استبعاد ساني

استبعد المدرب جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، ليوري ساني، لاعب فريق جالاتا سراي من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مدرب منتخب ألمانيا: "أعتقد أنه يلعب الآن في دوري أسوأ قليلا من الدوريات الأوروبية الكبرى، وأعتقد أنه بحاجة إلى التألق أكثر هناك".