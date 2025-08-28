المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

-
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

-
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

-
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

-
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

-
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

-
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

-
18:15
لانس

لانس

مانشستر سيتي يبلغ توتنهام برفض بيع سافينيو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:45 ص 28/08/2025
سافينيو

سافينيو

قام مانشستر سيتي، بإبلاغ توتنهام، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برفضه بيع سافينيو له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وذكرت عدة تقارير في وقت سابق أن توتنهام مستعد لتقديم عرض جديد يقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البرازيلي، الذي يسعى "السبيرز" منذ فترة لضمه.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ولكن بحسب ما أكدته شبكة "ESPN"، فإن مانشستر سيتي، الذي رفض عروضا سابقة من توتنهام، أبلغ النادي اللندني أن اللاعب لن يرحل عن الفريق "مهما كان الثمن".

وجاءت هذه الأنباء بعدما فشل توتنهام في التعاقد مع لاعبين بارزين سابقا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان مورجان جيبس وايت، لاعب نوتنجهام فورست، يعتزم الخضوع للفحص الطبي الشهر الماضي بعد أن قام توتنهام بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، لكن ناديه منع الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وبعدها فشل توتنهام، الذي يسعى لتعويض رحيل سون هيونج مين واللاعب المصاب جيمس ماديسون، في التعاقد مع إيبريشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، الذي فضل الانتقال لغريمه أرسنال في صفقة بلغت قيمتها حوالي 67.5 مليون جنيه إسترليني.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام مانشستر سيتي

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

تشيلسي

40,000,000

