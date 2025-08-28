مانشستر سيتي يبلغ توتنهام برفض بيع سافينيو

قام مانشستر سيتي، بإبلاغ توتنهام، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برفضه بيع سافينيو له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وذكرت عدة تقارير في وقت سابق أن توتنهام مستعد لتقديم عرض جديد يقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البرازيلي، الذي يسعى "السبيرز" منذ فترة لضمه.

ولكن بحسب ما أكدته شبكة "ESPN"، فإن مانشستر سيتي، الذي رفض عروضا سابقة من توتنهام، أبلغ النادي اللندني أن اللاعب لن يرحل عن الفريق "مهما كان الثمن".

وجاءت هذه الأنباء بعدما فشل توتنهام في التعاقد مع لاعبين بارزين سابقا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان مورجان جيبس وايت، لاعب نوتنجهام فورست، يعتزم الخضوع للفحص الطبي الشهر الماضي بعد أن قام توتنهام بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، لكن ناديه منع الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وبعدها فشل توتنهام، الذي يسعى لتعويض رحيل سون هيونج مين واللاعب المصاب جيمس ماديسون، في التعاقد مع إيبريشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، الذي فضل الانتقال لغريمه أرسنال في صفقة بلغت قيمتها حوالي 67.5 مليون جنيه إسترليني.

