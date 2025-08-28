الضوء الأخضر.. نيوكاسل يدفع ليفربول لضم إيزاك

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في صفقة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب فريق نيوكاسل، وانتقاله إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول نادي نيوكاسل إقناع إيزاك في الساعات الماضية بتعديل راتبه الأسبوعي، إلى جانب وضع بند يحتوي على شرط جزائي يتم تفعيله في الصيف المقبل، إلا أن اللاعب تمسّك بقرار الرحيل.

ومن المفترض أن ينتهي عقد صاحب الـ25 عامًا مع نيوكاسل في صيف 2028، إلا أن هداف نيوكاسل تمسّك بشدة بقرار الرحيل، بل وصل الأمر إلى غيابه عن التدريبات الجماعية بقرار من المدرب إيدي هاو.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية أن المدرب إيدي هاو أوصى إدارة نيوكاسل بالموافقة على رحيل إيزاك نظرًا لعدم الاستفادة منه في الفترة المقبلة ورغبة اللاعب في الرحيل.

نيوكاسل يعطي الضوء الأخضر

بحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن نادي نيوكاسل أبدى استعداده للتفاوض مع نادي ليفربول لبيع إيزاك قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وتلقى نادي ليفربول دفعة كبيرة من أجل حسم الصفقة، خاصة أن إدارة "الريدز" حصلت على موافقة من ملاك النادي للتعاقد مع إيزاك في صفقة قد تتخطى 110 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يكون إيزاك أغلى صفقة انتقال داخل أندية الدوري الإنجليزي إذا انتهت المفاوضات بنجاح، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الانتقالات بين أندية البريميرليغ.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ "الماجبايز"، حيث قدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب السويدي في 109 مباريات بمختلف المسابقات، ليسجل 62 هدفًا إلى جانب صناعة 11 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول قدّمت عرضًا وحيدًا لنادي نيوكاسل منذ أسابيع، إلا أن العرض تم رفضه من جانب النادي الإنجليزي الذي اشترط التعاقد مع بديل أولًا.

