المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الضوء الأخضر.. نيوكاسل يدفع ليفربول لضم إيزاك

محمد همام

كتب - محمد همام

11:15 ص 28/08/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في صفقة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب فريق نيوكاسل، وانتقاله إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحاول نادي نيوكاسل إقناع إيزاك في الساعات الماضية بتعديل راتبه الأسبوعي، إلى جانب وضع بند يحتوي على شرط جزائي يتم تفعيله في الصيف المقبل، إلا أن اللاعب تمسّك بقرار الرحيل.

ومن المفترض أن ينتهي عقد صاحب الـ25 عامًا مع نيوكاسل في صيف 2028، إلا أن هداف نيوكاسل تمسّك بشدة بقرار الرحيل، بل وصل الأمر إلى غيابه عن التدريبات الجماعية بقرار من المدرب إيدي هاو.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية أن المدرب إيدي هاو أوصى إدارة نيوكاسل بالموافقة على رحيل إيزاك نظرًا لعدم الاستفادة منه في الفترة المقبلة ورغبة اللاعب في الرحيل.

نيوكاسل يعطي الضوء الأخضر

بحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن نادي نيوكاسل أبدى استعداده للتفاوض مع نادي ليفربول لبيع إيزاك قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وتلقى نادي ليفربول دفعة كبيرة من أجل حسم الصفقة، خاصة أن إدارة "الريدز" حصلت على موافقة من ملاك النادي للتعاقد مع إيزاك في صفقة قد تتخطى 110 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يكون إيزاك أغلى صفقة انتقال داخل أندية الدوري الإنجليزي إذا انتهت المفاوضات بنجاح، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الانتقالات بين أندية البريميرليغ.

وكان إيزاك انتقل إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ "الماجبايز"، حيث قدرت بأكثر من 65 مليون جنيه إسترليني.

وشارك اللاعب السويدي في 109 مباريات بمختلف المسابقات، ليسجل 62 هدفًا إلى جانب صناعة 11 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول قدّمت عرضًا وحيدًا لنادي نيوكاسل منذ أسابيع، إلا أن العرض تم رفضه من جانب النادي الإنجليزي الذي اشترط التعاقد مع بديل أولًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل ألكسندر إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg