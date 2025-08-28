المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فانتازي يلا كورة.. انخفاض أسعار عدة لاعبين قبل الجولة الثالثة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:20 ص 28/08/2025
فانتازي الدوري الإنجليزي

فانتازي الدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين بلعبة "فانتازي بريميرليج" بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل انطلاق الجولة الثالثة.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ووفقا للتحديث الصادر اليوم الخميس، لم ترتفع أسعار أي لاعبين، بينما انخفضت أسعار عدة لاعبين بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 28 أغسطس 2025

أولكسندر زينتشينكو (أرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني

عبد الله سيما (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جويل بيرو (ليدز يونايتد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

شون لونجستاف (ليدز يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ميلان أليكسيتش (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

رومين موندل (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

بريان جيل (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فابيو سيلفا (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي فانتازي يلا كورة فانتازي الدوري الإنجليزي

التعليقات

