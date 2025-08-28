كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين بلعبة "فانتازي بريميرليج" بعد انتهاء الجولة الثانية وقبل انطلاق الجولة الثالثة.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر اليوم الخميس، لم ترتفع أسعار أي لاعبين، بينما انخفضت أسعار عدة لاعبين بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 28 أغسطس 2025

أولكسندر زينتشينكو (أرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني

عبد الله سيما (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جويل بيرو (ليدز يونايتد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

شون لونجستاف (ليدز يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ميلان أليكسيتش (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

رومين موندل (سندرلاند) 4.9 مليون جنيه إسترليني

بريان جيل (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فابيو سيلفا (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

