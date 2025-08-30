المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشيلسي يضع شرطًا لرحيل جاكسون

محمد همام

كتب - محمد همام

12:15 م 28/08/2025
نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

نيكولاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن وضع نادي تشيلسي شرطًا من أجل السماح للاعب السنغالي نيكولاس جاكسون بالرحيل في هذا الصيف.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن هناك أكثر من نادٍ إنجليزي لديه رغبة في الحصول على جاكسون على سبيل الإعارة، إلى جانب بايرن ميونيخ الألماني أيضًا.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن 6 أندية من الدوري الإنجليزي تريد التعاقد مع جاكسون، من بينها أستون فيلا.

واشترطت إدارة تشيلسي وضع بند للشراء في الصفقة من أجل الموافقة على رحيل نيكولاس جاكسون في هذا الصيف.

وكان نيكولاس جاكسون قد جاء من فياريال في صيف 2023، في صفقة مالية قُدّرت بـ37 مليون يورو، حيث يرتبط بعقد مع "البلوز" حتى صيف 2033.

وشارك المهاجم السنغالي الدولي في 81 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا، إلى جانب صناعة 12 تمريرة حاسمة.

قرار ماريسكا

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، خروج نيكولاس جاكسون من حساباته الفنية في الموسم الحالي، حيث أبدى موافقته على رحيل اللاعب.

ولم يشارك جاكسون في أي مباراة مع تشيلسي خلال هذا الموسم الحالي، حيث لعب "البلوز" مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس ووست هام.

ونجح تشيلسي في الفوز على وست هام بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما انتهت الجولة الأولى أمام كريستال بالاس بدون أهداف.

ومن المقرر أن يستضيف "البلوز" منافسه فولهام، يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا نيكولاس جاكسون

