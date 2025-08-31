حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب "سانت جيمس بارك"، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وكادت المباراة أن تنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يسجل الشاب ريو نجوموها الهدف الثالث في الدقيقة 100 من زمن أحداث المباراة، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية في مشوار "الريدز" بالدوري.

هدف ليس بالصدفة

خلال معسكر ليفربول التحضيري، والذي أُقيم في اليابان، سبق أن تدرب الفريق على هذا الهدف الذي جاء في مرمى نيوكاسل، حيث تدرب اللاعبون على هذه الهجمة في المعسكر الآسيوي.

لكن لقطة هدف ليفربول في نيوكاسل جاءت بعدما ساهم محمد صلاح في صناعة الفرصة التي جاء منها الهدف، بعدما مرر الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي، ثم ترك الكرة للاعب الشاب، الذي كان في وضع أفضل للتسجيل.

ويُعتبر هذا الهدف هو الأول للاعب الشاب في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يُعد أصغر لاعب يسجل لصالح "الريدز" في البطولة المحلية.

وكان ريو نجوموها قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2024، قادمًا من تشيلسي، وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة "البلوز" نظرًا لموهبة اللاعب.

موقعة مع آرسنال

من المقرر أن يستضيف ليفربول خصمه آرسنال مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد".

وستُقام هذه المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى فيه كل طرف لتحقيق الفوز، لمواصلة الانطلاقة القوية.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في أول جولتين على حساب بورنموث بنتيجة 4-2، ونيوكاسل 3-2.

في المقابل، حقق آرسنال الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، ثم ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.

لمشاهدة لقطة التدريب على هدف نيوكاسل اضغط هنا.. أو مشاهدة الألبوم المرفق في الموضوع