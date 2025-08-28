تقارير: أرسنال قد يستعيد ساكا في مباراة نوتنجهام

ظهرت أنباء جديدة حول موعد عودة تعافي بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وعودته للمشاركة في المباريات.

الجناح الإنجليزي الدولي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز أرسنال على ليدز 5-0، يوم الأحد الماضي، وذكرت تقارير إعلامية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وبهذا يتأكد غياب ساكا عن مباراتي منتخب إنجلترا ضد أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 بفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول لندن" البريطاني، فإن عودة ساكا للمشاركة في لقاء نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي يوم 13 سبتمبر، أول مباراة لأرسنال بعد التوقف الدولي، أصبحت احتمالا قويا.

وأشار التقرير إلى أن هذا يعد "أمرا محوريا"، حيث أن المباراة التالية لأرسنال بعد مواجهة نوتنجهام ستكون أمام مانشستر سيتي في بريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في أول جولتين هذا الموسم.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عاما قد شارك في 37 مباراة مع "الجانرز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 14.

