المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: أرسنال قد يستعيد ساكا في مباراة نوتنجهام

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:48 م 28/08/2025
ساكا

بوكايو ساكا

ظهرت أنباء جديدة حول موعد عودة تعافي بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وعودته للمشاركة في المباريات.

الجناح الإنجليزي الدولي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز أرسنال على ليدز 5-0، يوم الأحد الماضي، وذكرت تقارير إعلامية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وبهذا يتأكد غياب ساكا عن مباراتي منتخب إنجلترا ضد أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 بفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

مجانا إذا لزم الأمر.. الريال يفتح الباب لرحيل فينيسيوس

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول لندن" البريطاني، فإن عودة ساكا للمشاركة في لقاء نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي يوم 13 سبتمبر، أول مباراة لأرسنال بعد التوقف الدولي، أصبحت احتمالا قويا.

وأشار التقرير إلى أن هذا يعد "أمرا محوريا"، حيث أن المباراة التالية لأرسنال بعد مواجهة نوتنجهام ستكون أمام مانشستر سيتي في بريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في أول جولتين هذا الموسم.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عاما قد شارك في 37 مباراة مع "الجانرز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 14.

دوري أبطال أوروبا.. أفضل وأسوأ سيناريو لأندية إنجلترا

جدول مباريات اليوم

أرسنال الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg