أكد كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد، أن يوان ويسا سوف يغيب عن مباراة سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل برينتقورد ضيفًا على سندرلاند، يوم السبت المقبل على ملعب الضوء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أندروز خلال المؤتمر الصحفي: "إنها مجرد نسخ ولصق من اليوم الآخر، ولم يتغير شيء في موقفي، لا أرى أي تحرك خلف الكواليس".

وأضاف: "ويسا لن يشارك أمام سندرلاند، نركز على المجموعة المستقرة التي لا تعاني من مشاكل مستمرة، وهو ما يعاني منه يواني بوضوح، ستكون التشكيلة متشابهة إلى حد كبير".

وشدد: "نحن في حوار دائم، وأؤكد دائمًا على مدى احترامي ليوان، كان الأمر صعبًا لأسباب واضحة، لكن ما نقوله سيبقى بيننا."

عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من بقاء المهاجم في برينتفورد بعد الأول من سبتمبر، قال: "ما زلت أشعر بذلك، النادي يريد الاحتفاظ به، بشخصيته وأسلوبه كلاعب، ولا أريد أن أفقد يواني".

وغاب ويسا عن أول مباراتين لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المهاجم الكونغولي في الرحيل عن صفوف برينتفورد، إلى نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الجاري.