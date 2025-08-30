المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب برينتفورد: ويسا سيغيب عن مباراة سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:32 م 28/08/2025
يوان ويسا مهاجم برينتفورد

ويسا

أكد كيث أندروز المدير الفني لفريق برينتفورد، أن يوان ويسا سوف يغيب عن مباراة سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل برينتقورد ضيفًا على سندرلاند، يوم السبت المقبل على ملعب الضوء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقال أندروز خلال المؤتمر الصحفي: "إنها مجرد نسخ ولصق من اليوم الآخر، ولم يتغير شيء في موقفي، لا أرى أي تحرك خلف الكواليس".

وأضاف: "ويسا لن يشارك أمام سندرلاند، نركز على المجموعة المستقرة التي لا تعاني من مشاكل مستمرة، وهو ما يعاني منه يواني بوضوح، ستكون التشكيلة متشابهة إلى حد كبير".

وشدد: "نحن في حوار دائم، وأؤكد دائمًا على مدى احترامي ليوان، كان الأمر صعبًا لأسباب واضحة، لكن ما نقوله سيبقى بيننا."

عندما سُئل عما إذا كان واثقًا من بقاء المهاجم في برينتفورد بعد الأول من سبتمبر، قال: "ما زلت أشعر بذلك، النادي يريد الاحتفاظ به، بشخصيته وأسلوبه كلاعب، ولا أريد أن أفقد يواني".

وغاب ويسا عن أول مباراتين لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب المهاجم الكونغولي في الرحيل عن صفوف برينتفورد، إلى نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الجاري.

 

 

 

مباراة برينتفورد القادمة
الدوري الإنجليزي برينتفورد ويسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg