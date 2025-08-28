وولفرهامبتون يصدم نيوكاسل في صفقة لارسن

وجّه نادي وولفرهامبتون صدمة لمسؤولي نيوكاسل حول موقفهم من بيع اللاعب النرويجي يورجن ستراند لارسن، والذي تلقى اهتمامات قوية من جانب "الماجبايز".

صاحب الـ25 عامًا كان قد انتقل بصورة نهائية إلى صفوف وولفرهامبتون قادمًا من سيلتا فيجو، بعدما خاض الموسم الماضي فترته على سبيل الإعارة.

وقامت إدارة وولفرهامبتون بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 23 مليون جنيه إسترليني.

رفض وولفرهامبتون

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" العالمية أن اللاعب النرويجي طلب الرحيل عن النادي والانتقال إلى نيوكاسل خلال هذا الصيف، إلا أن إدارة وولفرهامبتون رفضت الطلب متمسكة ببقاء اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة وولفرهامبتون تريد التعاقد مع مهاجم ثانٍ، وليس البحث عن مهاجم لتعويض اللاعب النرويجي، والذي يُعد من العناصر الأساسية.

وكان المهاجم النرويجي، صاحب الطول الفارع، قد شارك في 38 مباراة بالموسم الماضي مع وولفرهامبتون، ليسجل 14 هدفًا كما صنع هدفين.

صدمة نيوكاسل

حتى الآن، لم ينجح نادي نيوكاسل في تعزيز خطه الأمامي، في ظل رفض نادي برينتفورد رحيل الكونغولي يوان ويسا، رغم تلقي عرضٍ بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

كما حاولت إدارة نيوكاسل التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، لاعب لايبزيج السابق، قبل أن يقرر اللاعب اختيار مانشستر يونايتد.

ويتعرض مسؤولو نادي نيوكاسل لموقف محرج في ظل موقف اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك ورفضه البقاء مع الفريق، رغم المحاولات التي تُجرى للإبقاء على اللاعب.

وشهدت الأيام الماضية جلسة بين ملاك النادي واللاعب ووكيله، من أجل إقناعه بالبقاء والموافقة على الرحيل في الصيف المقبل، إلا أن الفكرة تم رفضها من جانب الهداف السويدي.

